Diyarbakır OSB Başkanı Fidan: Sanayici faiz yükü altında eziliyor

Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Mustafa Fidan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın Diyarbakır’da sivil toplum kuruluşlarıyla gerçekleştirdiği toplantıda yaptığı konuşmada sanayicinin içinde bulunduğu tabloyu çarpıcı ifadelerle ortaya koydu. Fidan, bölgenin üretim gücüne dikkat çekerken, artan maliyetler ve finansman sorunları nedeniyle sanayicinin “yalnızlaştığını” vurguladı.

Diyarbakır OSB’nin geldiği noktayı rakamlarla anlatan Fidan, büyümenin planlı bir destekten çok zor şartlarda verilen mücadelenin sonucu olduğunu söyledi. Fidan, “Bugün 5 etaptan oluşan OSB’mizde 370 firma üretim yapıyor ve 23 bin kişiye istihdam sağlanıyor. 2011’de bu sayı 125 firma ve 2 bin istihdamdı. Bu artış bir planın değil, bir inancın sonucudur. Diyarbakır üretmeye devam ediyor, ancak her geçen gün daha da yalnızlaşıyor” dedi

“ÜRETİCİ YALNIZLAŞIYOR, İFLASLAR KAPIDA”

Türkiye genelinde sanayicinin ciddi bir darboğazdan geçtiğini dile getiren Fidan, konkordato ve iflas risklerine dikkat çekti. Fidan, “Sanayiciler konkordato ilan etmek zorunda kalıyor, çekler ödenemiyor. Piyasada ciddi bir sıkışma var. Eğer bu tablo devam ederse üretim gücümüz zayıflayacak ve Türkiye tüketen bir yapıya sürüklenecek” dedi.

“FAİZLER YÜZDE 55: BU ŞARTLARDA ÜRETİM OLMAZ

Sanayicinin en büyük sorununun finansmana erişim olduğunu vurgulayan Fidan, kredi maliyetlerinin üretimi imkânsız hale getirdiğini söyledi. Fidan, şöyle devam etti:

“Sanayici bankaya gittiğinde yüzde 50-55’lere varan faizlerle karşılaşıyor. Bu oranlar sürekli değişiyor. Bu tabloyu artık ‘itibar kredisi’ olarak tanımlıyoruz. Bugün 100 milyon lirasını bankaya yatıran biri aylık yaklaşık 4 milyon lira kazanırken, üretim yapan sanayici aynı büyüklükte kredi için 4 milyondan fazla faiz ödüyor. Bu maliyetlerle üretim yapmak mümkün değildir.”

“SANAYİYE ÖZEL KREDİ ŞART”

Çözüm önerilerini de net şekilde dile getiren Fidan, sanayiciye özel finansman modelleri oluşturulması gerektiğini vurgulayarak, “Tarım ve esnafa sağlanan yüzde 50’ye varan faiz destekli krediler sanayici için de uygulanmalı. Aksi halde yatırım yapmak da üretimi sürdürmek de zorlaşacak” dedi.

“BU ŞEHİR BİRİNCİ KUŞAK SANAYİCİNİN OMUZLARINDA”

Diyarbakır sanayisinin yapısal bir özelliğine dikkat çeken Fidan, kentteki sanayicilerin büyük bölümünün “birinci kuşak” olduğunu ifade etti. Fidan, “Buradaki sanayicilerin hiçbiri hazır bir miras devralmadı. Hepsi sıfırdan kurdu, risk aldı. Ama bugün bu emeğin devamı ekonomik koşullara bağlı hale geldi. Bu gidişle yeni kuşakların devamı bile riske girebilir” diye konuştu.

OSB’de yatırımların sürdüğünü ancak altyapı desteğine ihtiyaç duyulduğunu belirten Fidan, 5. etap için şu çağrıda bulundu:

“Yıl sonuna kadar 30 fabrikanın daha üretime geçmesini hedefliyoruz. Ancak 5. etap altyapısının yatırım programına alınması gerekiyor. Süreç Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nda bekliyor.”

“SANAYİ GÜÇLENMEZSE TÜRKİYE GÜÇLENMEZ”

Konuşmasının sonunda hükümete çağrı yapan Fidan, üretim ve kalkınma arasındaki doğrudan ilişkiye dikkat çekti. Fidan, “Biz üretmeye devam edeceğiz. Ama gerçek nettir: Sanayi güçlenmeden Türkiye’nin güçlü olması mümkün değildir. Sanayi zayıflarsa üretim düşer, istihdam azalır, kalkınma yavaşlar” dedi.