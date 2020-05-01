  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden öğrencilere online eğitim

Yeniakit Publisher
2020-05-01 15:39:19 -
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden öğrencilere online eğitim

DİYARBAKIR (AA) - Görevlendirme yapılan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Bilgi Evi'ne gelemeyen öğrenciler için online eğitim hizmeti başlattı.

Büyükşehir Belediyesi, belediye bünyesinde faaliyet gösteren ve koronavirüs salgını nedeniyle eğitime ara veren Bilgi Evi'nde kayıtlı öğrenciler için harekete geçti.

Bilgi Evi'nde görevli öğretmenler, belediyenin web sitesi YouTube üzerinden Türkçe, matematik, sosyal bilgiler, fen bilgisi, İngilizce ile akıl ve zeka derslerinde online olarak öğrencilere eğitim hizmeti sunuyor.

Bazı derslerde öğrencilere sınavlara yönelik hazırlık eğitimi verilirken, akıl ve zeka dersinde ise öğrencilerin farklı etkinlikleri aileleriyle gerçekleştirmesi hedefleniyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Astra
Satılık 2016 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı