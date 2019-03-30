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Diyarbakır Bismil yerel seçi sonuçları 2019 | Bismilseçim sonuçları HDP AK Parti oy oranları

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30 Mart 2019 Cumartesi 19:05
Diyarbakır Bismil yerel seçi sonuçları 2019 | Bismilseçim sonuçları HDP AK Parti oy oranları

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HDP Bismil 2019 yerel seçimler için CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi ile ittifak yaparak seçimlere girdi. Halka değil de terör örgütü PKK’ya hizmet eden HDP’nin Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığına kayyum atanmıştı. Atanan kayyum sayesinde hizmete kavuşan Diyarbakırlılar, 2019 Mart ayında yapılacak olan yerel seçimler için Diyarbakır 2019 yerel seçim sonuçları büyük bir heyecanla bekleniyor. 

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Bismil belediye başkan adayları 2019

AK Parti Bismil belediye başkan adayı Mustafa Kemal Arslan (Cumhur İttifakı)

CHP Bismil belediye başkan adayı Selim Yılmaz (Millet İttifakı)

HDP Bismil belediye başkan adayı Gülşen Özer ve Orhan Ayaz

DSP Bismil belediye başkan adayı Tuğba Artun

SP Bismil belediye başkan adayı Mehmet Emin Albayrak

BTP Bismil belediye başkan adayı Reşat Bayram

AK Parti Diyarbakır belediye başkan adayları 2019

Bağlar İlçe Belediye Başkan adayı Hüseyin Beyoğlu

Kayapınar İlçe Belediye Başkan adayı Cevdet Nasıranlı

Sur İlçe Belediye Başkan adayı Şafak Yontürk

Yenişehir İlçe Belediye Başkan adayı Hüseyin Cengiz

Bismil İlçe Belediye Başkan adayı Mustafa Kemal Aslan

Kocaköy İlçe Belediye Başkan adayı Eşref Türe

Hazro İlçe Belediye Başkan adayı Kemal Mehmetoğlu

Ergani İlçe Belediye Başkan adayı Abdulvahit Güvensen

Çermik İlçe Belediye Başkan adayı Şehmus Karamehmetoğlu

Hani İlçe Belediye Başkan adayı İbrahim Lale

Çınar İlçe Belediye Başkan adayı Yusuf Durmaz

Lice İlçe Belediye Başkan adayı Ethem Bahri Anlı

Dicle İlçe Belediye Başkan adayı Halit Aydın

Kulp İlçe Belediye Başkan adayı Feyzullah Şimşek

Silvan İlçe Belediye Başkan adayı İskan Cihangir

Çüngüş İlçe Belediye Başkan adayı Zübeyir Arslanca

Eğil İlçe Belediye Başkan adayı Mehmet Karakaş

HDP Diyarbakır ilçe belediye başkan adayları 2019

Diyarbakır/Sur: Filiz Buluttekin – Cemal Özdemir

Bağlar: Zübeyda Zümrüt – Zeyat Ceylan

Yenişehir: Belgin Diken – İbrahim Çiçek

Lice: Salime Zingil – Tarık Mercan

Silvan: Naşide Toprak – Abbas Hilmi Azizoğlu

Bismil: Gülşen Özer – Orhan Ayaz

Eğil: Gülistan Ensarioğlu – Mustafa Akkul

CHP Diyarbakır ilçe belediye başkan adayları

CHP Diyarbakır Çınar belediye başkan adayı Muharrem Öztürk

CHP Diyarbakır Ergani belediye başkan adayı Vedat Çetin

CHP Diyarbakır Hani belediye başkan adayı Emre Barç

CHP Diyarbakır Çermik belediye başkan adayı Abdülkadir Akdağ

CHP Diyarbakır Silvan belediye başkan adayı Gülistan Baysal

CHP Diyarbakır Hazrobelediye başkan adayı Abdullah Kaplama

Bismil 2014 yerel seçim sonuçları

BDP % 68

AK Parti % 25

Hüda Par % 3

Diyabakır 2014 yerel seçim sonuçları

BDP adayı Gültan Kışacak % 55

AK Parti adayı Mehmet Galip Ensarioğlu % 34

Hüda Par adayı % 4

Silvan 2014 yerel seçim sonuçları

BDP % 69

AK Parti % 22

Hüda Par % 4

Çınar 2014 yerel seçim sonuçları

BDP % 46

AK Parti % 37

Hüda Par % 13

Dicle 2014 yerel seçim sonuçları

BDP % 49

AK Parti % 44

Hüda Par % 2

Hani 2014 yerel seçim sonuçları

BDP % 45

AK Parti % 36

SP % 9

Hüda Par % 6

Hazro 2014 yerel seçim sonuçları

BDP % 67

AK Parti % 23

Hüda par % 4

Lice 2014 yerel seçim sonuçları

BDP % 89

AK Parti % 7

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Haber Tarihi: 30 Mart 2019 Cumartesi 19:05
  1. Aydın
  2. Ankara
  3. Bismil yerel seçi sonuçları 2019
  4. Bismil yerel seçim sonuçları 2019
  5. HDP Bismil belediye meclis üyesi adayları 2019 seçim sonuçları
  6. Bismil belediye seçim sonuçları 2019
  7. Bismil belediyesi seçim sonuçları 2019
  8. Bismil belediyesi meclis üyesi seçim sonuçları
  9. AK Parti Bismil yerel seçim sonuçları
  10. AK parti diyarbakır Bismil 2019 yerel seçim sonuçları
  11. HDP Diyarbakır Bismil 2019 yerel seçim sonuçları
  12. Diyarbakır Bismil HDP yerel seçim sonuçları 2019

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