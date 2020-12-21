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Aktüel Diyarbakır annelerinin tek isteği evlatlarına kavuşmak
Aktüel

Diyarbakır annelerinin tek isteği evlatlarına kavuşmak

Annelerden Fatma Akkuş: - "HDP bizi görmezden geliyor. Onlar Kürt milletvekili değil, Kandil'in milletvekili. Onlardan ne beklersin" - Baba Salih Gökçe: - "HDP, PKK'yı savunuyor. Bizim çocuklarımızı toplayıp dağa götürüyor. Oğluma da her zaman için sesleniyorum, 'gel devletin şefkatli kollarına teslim ol"

Yeniakit Publisher
2020-12-21 14:18:32 -
Diyarbakır annelerinin tek isteği evlatlarına kavuşmak

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti devam ediyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 476. gününde sürüyor.

Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişlerini sürdüren annelerden Fatma Akkuş, kızı Songül için aylardır eylemde olduğunu ve evlatlarının HDP il binasından dağa götürüldüğünü söyledi.

HDP'nin, çağrılarına kayıtsız kaldığını ve onları görmezden geldiğini aktaran Akkuş, "Onlar Kürt milletvekili değil, Kandil'in milletvekili. Onlardan ne beklersin. Bizim çocuğumuzu onlar götürdü. Benim kızımı onlar kaydetti ve götürdü. Bizden ne istiyorlar. Bizim çocuklarımızı versinler" dedi.

Dağa götürülen çocuklara da çağrıda bulunan Akkuş, "Gelin teslim olun, devlet sizlere ceza vermiyor. Ananıza, babanıza sizi veriyor. Elinizden kaleminizi alıp silah verdiler. Sizi devlete karşı kullanıyorlar. Annenize, babanıza, devletinize düşman ettiler. Orası sizin yeriniz değil" ifadelerini kullandı.

4 yıl önce dağa kaçırılan oğlu Mehmet'e kavuşma ümidiyle Ağrı'dan gelerek eyleme katılan baba Salih Gökçe de kendi çocuğu ve diğer ailelerin evlatlarını almadan eylemlerini sonlandırmayacaklarını vurguladı.

HDP'nin terör örgütü PKK ile arasına mesafe bırakmış olması durumunda olayların bu aşamaya gelmeyeceğini dile getiren Gökçe, "HDP, PKK'yı savunuyor. Bizim çocuklarımızı toplayıp dağa götürüyor. Oğluma da her zaman için sesleniyorum, 'gel devletin şefkatli kollarına teslim ol. Bu çocuklar geldi ve hiçbiri ceza almadı. Sizi ceza var diye kandırıyorlar" diye konuştu.

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