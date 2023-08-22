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Gündem Diyarbakır annelerinin HDP önündeki eyleminin 1450. günü
Gündem

Diyarbakır annelerinin HDP önündeki eyleminin 1450. günü

Yeniakit Publisher
2023-08-22 14:38:00 -
Diyarbakır annelerinin HDP önündeki eyleminin 1450. günü

Diyarbakır HDP önündeki eylemin 1450. gününde anneler kararlılıkla nöbetine devam ediyor.

Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kandırılarak dağa kaçırılan ailelerin evlat nöbeti kararlılıkla devam ediyor.
3 Eylül 2019 tarihinde 43 farklı kentten Diyarbakır’a gelerek dağa kaçırılan çocukları için oturma eylemi başlatan aileler, kavurucu sıcağa rağmen kurdukları çadır içerisinde evlat direnişini bin 450 gündür sürdürüyor.
Evladı Mahmut için HDP önündeki evlat nöbetini kararlılıkla devam ettireceğini söyleyen Bedriye Uslu, çocuğunu alana kadar bir yere gitmeyeceğini ifade etti.
Mahmut’a ‘teslim ol’ çağrısında bulunan Uslu, “Her sabah bu çadırın yolunu tutuyorum. Yaz kış demeden, tansiyon hastası olmama rağmen Mahmut için mücadeleme devam ediyorum. Oğlumu alana kadar bu mücadelemden vazgeçmeyeceğim. Oğlum Mahmut, beni görüp duyuyorsan askerimize ve polisimize teslim ol. Kim bu ateşi evimize attıysa onlar da inşallah bu acıyı çeker. Kurban olayım oğlum evine dön” dedi.

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