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Aktüel

Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti sürüyor

Anne Aydan Arslan: - "Evlatlarımızı almadan buradan gitmeyeceğiz, kararlıyız. Mücadelemize devam edeceğiz" - Baba Şevket Bingöl: - "Çocuğumu PKK ve HDP'den almak istiyorum. Evladımı almadan da buradan kalkmayacağım"

Yeniakit Publisher
2020-07-16 16:07:19 -
Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti sürüyor

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti devam ediyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 318. gününe girdi.

Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişini sürdüren annelerden Aydan Arslan, kızı Aysun için başlattığı eylemi sürdüreceğini söyledi.

Arslan, "Evlatlarımızı almadan buradan gitmeyeceğiz, kararlıyız. Mücadelemize devam edeceğiz. Evlatlarımızı versinler. Çocuklarımıza kavuşmak istiyoruz. Evlatlarımızı HDP'den istiyoruz. HDP tarafından kaçırıldılar, kandırıldılar." dedi.

Evlatları kaçırılan ve kandırılan diğer ailelere de çağrı yapan Arslan, "Bizi görüp duyuyorlarsa onlar da gelsin. Onlar da cesaret alıp gelsinler. 15 evlat geldi, inşallah bizimki de gelir. Biz de o anı, o mutluluğu görmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Arslan, kızına güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulundu.

Baba Şevket Bingöl de eylemleri süresince HDP'den kendilerine bir açıklama yapılmadığını anlattı.

"İster açıklama yapsınlar isterse de yapmasınlar, eylemimize sonuna kadar devam edeceğiz. Bunu dünya da HDP de bilsin." diyen Bingöl, şöyle devam etti:

"Çocuğumu PKK ve HDP'den almak istiyorum. Evladımı almadan da buradan kalkmayacağım. HDP, benim ve buradaki bütün ailelerin çocuklarını getirsin. Çünkü HDP sorumludur. Bir PKK'lı dağda kalmaz, görecekler, belini kıracağız. Bütün çocukları Allah'ın izniyle alacağız. Hiçbir zaman bu vatan bölünmeyecek. Kimse bölemez. Artık hiçbir aile yanmasın, biz bunu istiyoruz."











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