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Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti devam ediyor

Anne Solmaz Övünç: - "Oğlum sesimi duyuyorsan gel, adalete teslim ol. 13 kişi geldi teslim oldu, hiçbiri ceza almadı" - Baba Şevket Bingöl: - "Çocuğumu HDP'den almadan gitmeyeceğim. Sonuna kadar mücadelemi vereceğim"

Yeniakit Publisher
2020-05-20 15:20:38 -
Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti devam ediyor

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti sürüyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 260. gününe girdi.

Van'dan 5 yıl önce 15 yaşında dağa kaçırılan oğlu Baran için gelip evlat nöbeti tutan anne Solmaz Övünç, oğluna kavuşmak istediğini belirtti.

Oğluna "Senin yerin orası değil." diye seslenen Övünç, şöyle konuştu:

"Sana kalem yakışıyor, kefen yakışmıyor. Oğlumu HDP kandırdı. Ne hakları var bize bu zulmü yaşatmaya. Çocuğumu almadan buradan gitmem. İnşallah Cumhurbaşkanımız bize iyi bir haber verir. İnşallah bayramı sevinçli bir haberle geçiririz. Annelerin gözü yaşlı kalmasın. Anneler çocuklarına sahip çıksın. Oğlumu okulda kandırdırlar ve götürdüler. Benim yüreğim yandı başka annelerin yüreği yanmasın."

HDP'lilerin evlatlarını ölüme gönderdiğini, çocukların kanı üzerinden lüks bir hayat yaşadığını savunan Övünç, "Oğlum sesimi duyuyorsan gel, adalete teslim ol. 13 kişi geldi teslim oldu, hiçbiri ceza almadı. Şimdi anne ve babasının yanındalar. Senin baban hasta, gel ölmeden onu gör. Baban 'Ölmeden oğlumu göreyim.' diyor." ifadelerini kullandı.

- "Sonuna kadar mücadelemi vereceğim"

Baba Şevket Bingöl de oğlu Tuncay'ın HDP aracılığıyla dağa gönderildiğini belirterek, "Çocuğumu HDP'den almadan gitmeyeceğim. Sonuna kadar mücadelemi vereceğim. Gelsin vatanında, kendi bayrağı ve vatanı için ölsün." dedi.

Oğluna seslenen Bingöl, "Sesimi duyuyorsan, nerede polis ve asker görürsen kaç teslim ol. Türkiye Cumhuriyeti büyük bir devlettir. Ceza ve işkence yok. Kaç gel, teslim ol, burada seni bekliyorum." diye konuştu.


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