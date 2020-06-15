  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti devam ediyor

Anne Zümrüt Salim: - "Ölene kadar seni bekleyeceğim. Gel devlete teslim ol oğlum" - Anne Türkan Mutlu: - "Kızım, seni o kadar özledim ki anlatamıyorum. Sözün bittiği yerdeyim"

Yeniakit Publisher
2020-06-15 12:37:17 -
Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti devam ediyor

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önünde tuttukları evlat nöbeti sürüyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 287'nci gününe girdi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinden 6 yıl önce 14 yaşında dağa kaçırılan oğlu Hamza için gelerek eylem yapan anne Zümrüt Salim, çocuklarına kavuşuncaya kadar evlat nöbetine devam edeceklerini söyledi.

"Oğlumu HDP'liler dağa gönderdi. Oğlumu HDP'den istiyorum." ifadelerini kullanan Salim, şöyle konuştu:

"Oğlumu nasıl dağa göndermişler ise öyle de geri getirsinler. Evlatlarımızı istiyoruz. Oğlum Hamza beni görüyorsan, duyuyorsan, gel seni bekliyorum. Ölene kadar seni bekleyeceğim. Gel devlete teslim ol oğlum."

Dağa kaçırılan kızı Ceylan için Bursa'dan gelerek eyleme katılan anne Türkan Mutlu, "Kızım, İstanbul'dan HDP Diyarbakır il binasına getirildi ve buradan terör örgütüne teslim edildi." dedi.

Kızının kalem tutan eline silah verdiklerini dile getiren Mutlu, "Kızım devletine teslim ol. 13 kişi ailelerinin yanına geldi. Kızım, seni o kadar özledim ki anlatamıyorum. Sözün bittiği yerdeyim." şeklinde konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 180 m² bağ evi
Satılık 180 m² bağ evi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı