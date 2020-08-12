Diyarbakır annelerinden evlatlarına çağrı: Allah rızası için gelin teslim olun!

Oğzuhan Gültekin Ankara

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 345'inci gününe girerken anneler kararlıkla evlatlarına kavuşacağı günü bekliyor. Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişlerini sürdüren annelerden Saadet Ödümlü, 6 yıldır oğlundan haber alamadığını, oğlunu HDP'den istediğini, evladı için sonuna kadar oturma eylemini sürdüreceğini söyledi.

Hep birlikte gelin

Ödümlü, "İnşallah tüm çocuklar gelir biz de tez zamanda evimize gideriz. 345 gündür buradayız. Çocuklarımız gelene kadar bekleyeceğiz. Oğlum sesimi duyuyorsan Allah rızası için gel. Ne huzurumuz ne bayramımız var. Sesimi duyuyorsan arkadaşlarına da söyle hep birlikte çıkıp gelin, askerlerimize teslim olun" çağrısı yaptı.

Kürtlere hep zarar verdiler

Baba Şevket Bingöl de aylardır eylemlerini sürdürdüklerini aktararak, "HDP çocuklarımızı götürdü, bize bir açıklama bile yapmıyor. Evladım 14 yaşındaydı, 2014'te Arnavutköy'de çayına ilaç atılarak götürüldü. Buraya getirildi, buradan dağa gönderildi. Allah'tan reva mı? Oğlum Tuncay beni duyuyorsan, Diyarbakır annelerini görüyorsan kaç. Nerede Türk polisi, askeri görürsen kaçıp teslim ol. HDP 40 yıldır Kürtlerin üzerinden rant sağlıyor. Kürtlere zarar veriyor, Kürtlerin çocuklarını öldürüyor. HDP, Kürtlere şimdiye kadar sadece zarar verdi” dedi.

2’si anne oğul, 4 terörist daha ikna ile teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, 2'si anne oğul olmak üzere 3 teröristin ikna çalışmaları sonucu güvenlik güçlerine teslim olduğunu duyururken Suriye’de terör örgütü PKK/KCK adına faaliyet yürüten 1 PYD/YPG’li terörist de polisin ikna çalışmaları Şırnak’ta emniyet güçlerine teslim oldu.

İkna çalışmaları sonucunda terör örgütünden kaçışların artarak devam ettiğini açıklayan İçişleri Bakanlığı, ikna çalışması sonucu dün PKK/ KCK terör örgütünde faaliyet yürüten 2'si anne oğul olmak üzere 3 örgüt mensubununu teslim olduğunu, teröristlerden annenin terör örgütüne 2015 yılında katıldığının tespit edildiğini duyurdu. Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise Van ve Şanlıurfa emniyet müdürlükleri ekiplerince, Suriye’de terör örgütü adına faaliyet yürüten B.K. ile irtibat kurulduğu belirtilerek, şu ifadelere yer verildi: “Terör örgütü PKK/KCK’nın Suriye yapılanması PYD/YPG adına Kobani bölgesinde silahlı faaliyet yürüten ve 2014’te örgüte katılan B.K. ile irtibat kurulmuş, yürütülen çalışmalar sonucu teslim olmaya ikna edilmiştir. B.K, Şırnak’ın Cizre ilçesinde görevlilerimize teslim olmuştur.”

Böylelikle, 1 Ocak’tan bugüne terör örgütünden sadece ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 129'a yükseldi.