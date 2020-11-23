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Aktüel Diyarbakır annelerinden çocuklarına "Teslim ol "çağrısı
Aktüel

Diyarbakır annelerinden çocuklarına "Teslim ol "çağrısı

Anne Nazlı Sancar: - "Allah'ın izniyle evlatlarımızı alıp öyle gideceğiz. Kızım gel, güvenlik güçlerine teslim ol" - Baba Hacı Güger: - "Anneler ve babalar olarak bu eylemi sürdürmeye kararlıyız. Çocuklarımızı almadan HDP il binası önünden gitmeyeceğiz"

Yeniakit Publisher
2020-11-23 14:18:14 -
Diyarbakır annelerinden çocuklarına "Teslim ol "çağrısı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti devam ediyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 448'inci gününde sürüyor.

Van'dan 8 yıl önce 15 yaşında dağa kaçırılan kızı Şeyma Sancar için oturma eylemini sürdüren Nazlı Sancar, kızına duyduğu özlemi anlattı.

Kızına kavuşana kadar eyleme devam edeceğini dile getiren Sancar, "Şeyma kızım gel artık dayanamıyorum. PKK bizden ne istiyor? Biz evlatlarımızı istiyoruz. Bizim yüzümüze tükürüyorlar. Diyorlar ki; 'Burada boşuna oturuyorsunuz.' Biz doğru adresteyiz. Allah'ın izniyle evlatlarımızı alıp öyle gideceğiz." dedi.

Sancar kızına seslenerek "Kapım sana açık. Kardeşin askere gidecek. Kardeş katili olma. Kızım gel, güvenlik güçlerine teslim ol." diye konuştu.

Diyarbakır'dan 5 yıl önce kandırılarak dağa götürülen oğlu Doğan'ı bekleyen baba Hacı Güger de anne ve babaların çocukları için oturma eylemi yaptığını hatırlattı.

"Anneler ve babalar olarak bu eylemi sürdürmeye kararlıyız. Çocuklarımızı almadan HDP il binası önünden gitmeyeceğiz." diyen Güger, oğluna güvenlik güçlerine teslim olması çağrısı yaptı.

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