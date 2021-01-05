Diyarbakır anneleri son noktayı koydu: Teröre karşıysanız yanımıza gelin

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu'na katıldığı bir televizyon programında, Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan anneleri neden ziyaret etmediği soruldu. Eylemin politik olduğunu savunan Ağıralioğlu, eyleme devlet yetkililerinin katılmasını da doğru bulmadığını söyledi. Anneler, Ağıralioğlu'na tepki gösterdi. İyi Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, HaberTürk'de Gerçek Fikri Ne programına katıldı. Gündemle alakalı değerlendirmeler yapan Ağıralioğlu'na, Diyarbakır HDP İl Binası önünde, kandırılarak dağa kaçırılan çocukları için eylemde olan anneleri İyi Parti'nin neden ziyaret etmediği sorusu yöneltildi. Ağıralioğlu konuyla ilişkin şu ifadeleri kullandı:

'Politik buluyorum'

“Politik buluyorum. Annelerin oraya gitmesini doğru buluyorum. Şuna dikkat çekilmesi doğru: HDP bizim çocuklarımızı kandırıyor. Bu algı için, böyle meşru bir hissiyatı annelerden başka hiç kimse yoğuramaz. Annelerin ıstırabı çocuklarımızı bu HDP üzerinden dağa gönderiyorlar algısı için doğrudur. Ama devletin oraya gitmesi yanlıştır. Devlet bakanları marifetiyle bir partinin binasına gidip öyle ağlayan bir görüntü veremez. Asla devlet ağlamaz. Böyle bir görüntünün devletin itibarına suikast olduğunuz düşünüyorum. Anneler gidebilir. Biz bir partiyiz. Düşünün ki; siyasal olarak muhatap almadığımız, siyasi meşruiyetini problemli gördüğümüz bir partinin önüne gidip orada hak aramayı devlet etme iddiamızla da yakışır bulamıyoruz.”

Yavuz Ağıralioğlu'nun sözlerini HDP önünde nöbet tutan ailelere sorduk.

'Her gün televizyondalar acımızı paylaşmadılar'

Süleyman Aydın: Muhalefet partisi olarak gelip burada annelerin feryadını duydular mı? Tabii ki duymadılar. Her gün televizyona çıkıyorlar ama bir gün acımızı paylaşmadılar. 142 evladımızı devletimiz, güvenlik güçleri PKK'nin elinden kurtardı. Peki onlar ailelerine kavuşmamış olsaydı o zaman İyi Parti veya CHP demez miydi 'Bu devlet nerede neden bu ailelere sahip çıkmadı?' diye. Devletimizden Allah razı olsun. Devletimiz teröre karşı büyük bir mücadele veriyor. Bizim buradaki eylemimizin nedeni HDP'nin iç yüzünü herkesin görmesidir. Burası siyasi parti değil, Kandil'in merkezidir. Dağdaki gelip bizim çocuklarımızı götürmedi, çocuklarımızı götüren HDP İl Başkanlığıdır. HDP ve PKK bu eylemimizden büyük bir rahatsızlık duyuyorlar. Burada eylem yapmamızı istemiyorlar. HDP'li vekiller arayıp bizimle anlaşmak istediler ama biz tüm taleplerini reddettik. Ve sonun kadar da devam edeceğiz. İyi Parti ve CHP'yi de biz vicdana davet ediyoruz. Onların çocukları bir saat eve geç gelse dünyayı ayağa kaldırırlar. Biz yıllardır evlatlarımıza hasret kaldık. Onlarda da eğer vicdan varsa gelip burada acılarımızı paylaşsınlar. Yavuz Aliağaoğlu'na sesleniyorum! Biraz vicdan varsa buraya gelsinler. Biz Diyarbakır anneleri-babaları olarak onları Diyarbakır'a davet ediyoruz. Buraya gelsinler ve acımızı görsünler. HDP'nin nasıl çocuklarımızı dağa götürdüğünü bizim ağzımızdan dinlesinler. Çocuklarımızı HDP'den onlar da istesin artık. Gelip burada Kürt ailelerine sahip çıksınlar. Eğer sahip çıkmayacaklarsa bir daha bizi dile getirmesinler.