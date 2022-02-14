Diyarbakır anneleri Gara Şehitlerini andı

Evlatları için HDP Diyarbakır İl Binası önünde yıllardır nöbet tutan Diyarbakır anneleri, 13 Şubat 2021 günü Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Pençe-Kartal 2 operasyonuna başlaması üzerine PKK tarafından esir tutuldukları mağarada acımasızca katledilen 13 şehidi, şehadetlerinin yıl dönümünde dualarla andı.

Akit konuşan ailelerden Serdar Yıldız, “Bu hainler yıllardır birçok ananın yüreğine ateş düşürdü. Kimi ananın evladını kandırıp zorla dağa kaçırdı, kimi ananın evladını şehit etti. Allah bu vatan uğruna mücadele edip kanından, canından vazgeçenlerden razı olsun. Bizlere haklarını helal etsinler. Bugün hâlâ kahraman Mehmetçiklerimiz bu hainlerle mücadele için kar-kış, yağmur-çamur demeden operasyonlar yapıyor. Onlar dağda mücadele ederken, bizler de burada o hainlere karşı mücadele ediyoruz. Hepimizin ortak amacı bu hainlerin sonunun gelmesi. Daha fazla insanın yüreğine ateş düşmemesi. Eli kanlı katiller tarafından haince şehit edilen Gara şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine tekrar baş sağlığı diliyoruz. Diyarbakır anneleri olarak bütün şehit ailelerimizin yanınızdayız. Allah nasip ederse Gara şehitlerimiz için çadırda mevlit okutacağız. Şehitler ölmez vatan bölünmez” dedi.

Bu hainlerin kökü kazınmadıkça rahat yok

Oğlu Aziz için nöbet tutan anne Güzide Demir ise hainlerin kökü kazanmadıkça rahat etmeyeceklerini belirterek, şunları söyledi: “Bu hainler yüzünden binlerce anne yıllardır evlat hasreti çekti. Kaç ana evladını, kaç eş kocasını şehit verdi. Babasını göremeden kaç evlat yetişti. Biz burada artık böyle acılar yaşanmasın, evlatlarımız yuvalarına dönsün, başka ananalar evlatsız, eşler kocasız, çocuklar babasız kalmasın diye mücadele veriyoruz. Geçtiğimiz yıl hiç acımadan 13 vatan evladını haince şehit ettiler. O masum insanların hiçbir suçu yoktu. Biz Diyarbakır anneleri olarak bütün şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Evladını şehit veren bir annenin yaşadıklarını kimse anlayamaz. Allah hepsine sabır versin. Dualarımız onlarla birlikte. Allah, devletimize, kahraman Mehmetçiklerimize zeval vermesin.”

Ellerinde çocuklarının fotoğrafı ile bekleyişini sürdüren diğer aileler adına açıklama yapan anne Ayten Elhaman ise "Ailelerine başsağlığı diliyoruz. Şehitler ölmez, vatan bölünmez. Burada mücadeleye devam edeceğiz. Evlatlarımızı o dağlarda bırakmayacağız. PKK ve uzantısı HDP şunu iyi bilsin ki sonları geldi" dedi.

Oğlu Mehmet için eylemi sürdüren baba Nihat Aydın ise şehitlere rahmet, ailelerine ve yakınlarına da sabır diledi. Aydın, herkesten eyleme destek vermelerini beklediklerini de dile getirdi.