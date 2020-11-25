  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşmak için umutlu bekleyişini sürdürüyor
Aktüel

Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşmak için umutlu bekleyişini sürdürüyor

Anne Saadet Ödümlü: - "Çocuklarımız gelene kadar eylemimize devam edeceğiz. Allah'ın izniyle hepsi gelecek" - Anne Kübar Ötken: - "20 aile çocuğuna kavuştu. Tüm ailelerin çocukları gelsin"

Yeniakit Publisher
2020-11-25 12:23:45 -
Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşmak için umutlu bekleyişini sürdürüyor

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti devam ediyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 450'nci gününde sürüyor.

Siirt'ten 7 yıl önce dağa kaçırılan oğlu Yusuf için gelerek, eylemi sürdüren anne Saadet Ödümlü, oğluna duyduğu özlemi dile getirdi.

Oğluna 7 senedir hasret kaldığını belirten Ödümlü, "Artık dayanamıyoruz. Huzurumuz yok, uykumuz yok." dedi.

Güvenlik güçlerine teslim olması için evladına çağrıda bulunan Ödümlü, "Oğlum askere teslim ol. 20 çocuk geldi, teslim oldu. Çocuklarımız gelene kadar eylemimize devam edeceğiz. Allah'ın izniyle hepsi gelecek." diye konuştu.

Hakkari'den 5 yıl önce 18 yaşında dağa götürülen oğlu Necmettin için Diyarbakır'a gelerek eylem yapan anne Kübar Ötken, "Oğlum HDP binasına gitti, bir daha da geri gelmedi." ifadesini kullandı.

Ötken oğluna seslenerek, "Oğlum gel, 5 senedir senin hasretini çekiyoruz. 20 aile çocuğuna kavuştu. Sen de gel. Tüm ailelerin çocukları gelsin." şeklinde konuştu.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sesi titreyerek açıkladı! CHP'li Muharrem İnce'den gündemi sarsacak itiraf: Çok pişmanım
Siyaset

Sesi titreyerek açıkladı! CHP'li Muharrem İnce'den gündemi sarsacak itiraf: Çok pişmanım

Canlı yayında gündemi sarsacak açıklamalarda bulunan CHP'li Muharrem İnce, "Keşke 2018'de CHP'ye güvenmeseydim" itirafında bulunarak pişmanl..
Arınç ile Erdoğan arasındaki telefon görüşmesi ortaya çıktı
Siyaset

Arınç ile Erdoğan arasındaki telefon görüşmesi ortaya çıktı

Gazeteci Abdulkadir Selvi, YİK üyeliğinden istifa kararı alan Bülent Arınç'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefon görüşme..
24 Kasım koronavirüs bilançosu açıklandı
Korona Virüs

24 Kasım koronavirüs bilançosu açıklandı

Türkiye'de son 24 saatte koronavirüs salgını nedeniyle 161 kişi hayatını kaybederken toplam can kaybı 12 bin 672 oldu. 7 bin 381 kişiye daha..
Satılık 2015 model Volkswagen 3CC
Satılık 2015 model Volkswagen 3CC

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay