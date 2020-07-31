  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Diyarbakır anneleri bayramda da evlat nöbetinde

Anne Nazlı Sancar: - "18 bayramdır bayramı sensiz geçiriyoruz kızım. Gel artık. Ne zaman gelirsen o zaman benim bayramımdır" - Baba Abdullah Demir: - "Kim bizi bu duruma getirmişse onları Allah'a havale ediyoruz. Oğlum gel, adalete teslim ol"

Yeniakit Publisher
2020-07-31 15:00:16 -
Diyarbakır anneleri bayramda da evlat nöbetinde

DİYARBAKIR (AA) - Dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, Kurban Bayramı'nda da evlat nöbetini sürdürüyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 333. gününe girdi.

Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişini sürdüren annelerden Nazlı Sancar, 13 yaşında dağa kaçırılan kızı Şeyma'dan 9 yıldır haber alamadığını söyledi.

Sancar, kızına kavuşuncaya kadar eylemini sürdürmekte kararlı olduğunu ifade ederek, "18 bayramdır bayramı sensiz geçiriyoruz kızım. Her bayram bizim için zehir. Kızım dön, gel artık. Artık annenin dayanacak gücü kalmadı. Ne zaman gelirsen o zaman benim bayramımdır." dedi.

Baba Abdullah Demir de evlatlarına kavuşana kadar nöbete devam edeceklerini söyledi.

Oğlundan 10 bayramdır ayrı olduğunu ifade eden Demir, bayram, koronavirüs, yaz, kış demeden 11 ayı geride bıraktıklarını belirtti.

Demir, evlatlarına kavuşmak için herkesten dua beklediklerini dile getirerek, "Sesimizi duyan bize dua etsin, çocuklarımızı bu zalimlerin elinden kurtaralım. Burada ciğerimize kavuşmak için bekliyoruz. Bayram huzur olduğu zaman bayram olur. Kim bizi bu duruma getirmişse onları Allah'a havale ediyoruz. Oğlum gel, adalete teslim ol." ifadelerini kullandı.




Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Fiat Linea
Satılık 2013 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı