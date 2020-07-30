Diyanet'ten Müslümanlara önemli uyarı: İçki satılan yerden kurbanlık alınmaz

Taha Emre ÖZDEMİR yeniakit.com.tr

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Mehmet Kapukaya yeniakit.com.tr'ye konuştu. Kurban ibadetine ilişkin müslümanlara önemli uyarılarda bulunan Kapukaya, içkinin Cenab-ı Allah tarafından haram kılındığına dikkat çekerek, "Şüphesiz ki alkol gerek Kuran-ı Kerim'de gerekse Peygamberimiz (SAV)'ın Hadis-i Şeriflerinde yasaklanan bir içki türüdür. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de, 'Ey iman edenler! Şüphesiz ki içki, kumar şeytanın işinden pis birer iştir.' buyurmuştur. Bu Ayet-i kerime açık bir şekilde içkinin haram olduğunu söylemektedir. Zaten içkinin haramlığı ile ilgili en son gelen ayet de budur." dedi.

'Efendimiz (SAV) da Hadis-i Şeriflerde içkinin haram olduğunu söylemiştir'

Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed (SAV)'ın içki ile ilgili Hadis-i Şeriflerini de hatırlatan Kapukaya, "Efendimiz (SAV), 'Her sarhoşluk veren şey haramdır' ve 'Sarhoşluk veren şeyin azı da çoğu da haramdır' buyurmuştur. Efendimiz Hazreti Muhammed (SAV) öte yandan da 'İçkiyi imal eden de taşıyan da içilmesine aracılık eden de Allah'ın rahmetinden uzak kalacaktır.' demiştir." ifadelerini kullandı.

'Alkol satan marketten kurbanlık almak İslam'a göre doğru değildir'

"Duyarlı bir Müslüman mecbur kalmadıkça içki satan market ve benzeri işletmelerden alışveriş yapmamalıdır." diyen Mehmet Kapukaya, "Biz içki satılan yerlerden alışveriş yapılmasını doğru bulmuyoruz. Kaldı ki Kurban önemli bir ibadettir. İbadetlerin şüphesiz ki Allah rızası için yapılması gerekir. İbadetlerimizi yerine getirirken takva ile hareket etmek gerekir. İçki satan bir marketten kurbanlık hayvan alan bir kişinin takva sahibi olduğunu düşünemeyiz. Dolayısıyla içki satışı yapan bir marketten kurbanlık almak İslam'a uygun bir davranış değildir." şeklinde konuştu.