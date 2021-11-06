Diyanet’ten iki yeni dergi eklendi

Diyanet İşleri Başkanlığı süreli yayınlarına iki yeni dergi daha ekledi. Kalem ve Nüceym Çocuk Dergisi isminde yeni yayın daha eklendi.

Diyanet İşleri Başkanlığı süreli yayınlarına Kalem Dergisi ve Nüceym Çocuk Dergisi adında iki yeni dergi yayınlayacaklarını duyurdu. Sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda Başkanlık olarak yarım asırlık dergicilik tecrübelerine iki yeni dergi daha eklediklerini belirten Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, “Ülkemize misafir olan kardeşlerimizin dini hayatına katkı sunmak amacıyla Arapça olarak hazırladığımız Kalem Dergisi ve Nüceym Çocuk Dergisi hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.



“Nüceym Çocuk Dergisi”

Üç ayda bir yayınlanacak olan Nüceym Çocuk Dergisi’nde Kur'an-ı Kerim'den ve Peygamber Efendimizin hayatından örneklere yer veriliyor. Rengarenk hazırlanan Nüceym Çocuk Dergisiyle hikâyeler ve birbirinden farklı bulmacalarla çocukların, güzel vakit geçirirken öğrenmeleri de amaçlıyor.

42 yıldır kesintisiz yayınlanan Diyanet Çocuk Dergisi, okul öncesi dönem için yayınlanan Cim Dergisi ve şimdi de Arapça çıkarılan Nüceym ile Diyanet İşleri Başkanlığının çocuklar için süreli çıkardığı yayın sayısı üçe ulaşmış oldu.



“Kalem Dergisi”

Ekim ayıyla birlikte yayın hayatına başlayan Kalem Dergisi de üç ayda bir yayımlanacak. Dergide iman, ibadet ve ahlakla ilgili yazıların yanı sıra aile ve örnek hayatlara dair içerikler de yer alıyor. Ülkemizde misafir olarak bulunan mültecilere dinin sahih bilgisini ulaştırmayı amaçlayan Kalem dergisi, aynı zamanda onların içinde bulundukları şartlarda kendilerini geliştirmelerine de olanak sağlayacak.