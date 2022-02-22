“Diyanet'in bütçesi Milli Eğitim'den fazla” diyen sözde Prof. konuştu! 1915 Çanakkale Köprüsü’nü lekelemeye kalktı

18 Mart'ta açılması planlanan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün geçiş ücreti KDV dahil 18 Euro oldu. Köprüden 45 bin araç geçiş garantisi verildi.

Daha önce iftira dolu açıklamalarıyla defalarca rezil olan Prof. Dr. Uğur Emek, 1915 Çanakkale Köprüsü hakkında yaptığı açıklamalarda yine şanına yakışan rezillikler sergiledi.

Köprünün yıllık garanti ücretinin 380 milyon Euro, toplam verilen garantinin de 6 milyar Euro olduğunu kaydeden Emek, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün Marmara'nın batısında yer aldığını, Marmara'nın doğusundaki Osmangazi Köprüsü'ne rakip olduğunu dile getirdi. Emek, “Osmangazi'de geçiş hedefine ulaşamıyorken bir de oraya rakip yaratıyorsun. İki köprü de İstanbul-İzmir Otoyolu'nda Balıkesir mevkiinde birleşiyor. İki köprüden de farklı bir yere gidildiği yok. Böyle bir şey olur mu” dedi.

Yine okul edebiyatı yaptı

Sözcü'ye konuşan Emek, Çanakkale'de yapılan köprüye en başından beri karşı olduğunu söyledi. Prof. Dr. Uğur Emek, Çanakkale Boğazı'ndaki feribot kuyruklarının Avrupa'daki gurbetçilerin de gelmesiyle özellikle bayram dönemlerinde oluştuğunu belirterek, ek bir liman yatırımı ile bunun hafifletilebileceğini söyledi. Feribot kullananların Çanakkale esnafına ve ekonomisine de katkı verdiğini ifade eden Emek, “Türkiye'nin başka bir ihtiyacı mı yok. Bu kadar parayla okullar yapabilirsin. Halen 50-60 kişilik sınıflarda eğitim veriliyor. Kalabalık sınıflarda çocuk okutuluyor. Bu kaynaklar eğitime aktarılabilirdi” dedi.

"Mahallemde okul yok" deyip kıvırmıştı

Emek, geçtiğimiz aylarda katıldığı canlı yayında yine okullar üzerinden hükümeti eleştirmiş ve kendi mahallesinde okul olmadığını ileri sürmüştü. Akit'in kendisine sorduğu sorular üzerine geri vites yapıp milletin aklıyla alay eden Emek, "Adam akıllı okul yok, dedim" ifadesini kullanmıştı.

Diyanet iftirası

Emek yine canlı yayında AK Parti'yi lekelemeye kalkmış ve Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bütçesinin, Milli Eğitim Bakanlığı'nın bütçesinden daha fazla olduğunu söylemişti. Canlı yayın bitmeden Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bütçesinin 14 milyar TL, Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinin 274 milyar TL olduğu açıklanmıştı.