Diyanet'e saldıran Sözcü yazarına hatırlatma: Heykel ile aldatmak!

Sözcü adlı gazetenin Yazarı Rahmi Turan, akıllara zarar bir köşe yazısı kaleme aldı. Bütün dünyanın ekonomik kriz yaşadığı bir dönemde Diyanet kurumunun görevlileri aracılığı ile küreselleşmiş olan sıkıntıya dair şükretme telkininde bulunmasını 'Allah ile aldatmak' olarak yorumladı. Yazısında 'Enflasyonu, zamları, halkın çektiği sıkıntıları, milyonlarca insanın açlık sınırında yaşamasını Allah takdir ettiğine göre bu iktidar ne iş yapıyor? niçin var?' gibi absürt sorular yöneltti.

Rahmi Turan bağlısı bulunduğu dünya görüşünün Atatürk heykelleriyle aldatmak hususunda mahir olduğunu unuttu... Hatta meslektaşı Yılmaz Özdil'in özel baskı kitaplarla okurlarını bir günde 1881 kez aldattığını nedense aklına bile getirmedi. 90'lı yıllarda halk içecek su bulmak için kilometrelik kuyruklarda beklerken, kemalist vesayetçi medyanın Atatürk belgeselleri ve din düşmanlığı ile halkı oyaladığı, sokaktaki lağım kokusu sorununu bile çözemeyen CHP'li belediyelerin, en uzun Atatürk heykelini yapmak konusunda nasıl da kıyasıya yarıştığını Rahmi Turan hatırlayamadı.