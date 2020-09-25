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Ekonomi Diyanet’e 5 bin personel alınacak! İşte detaylar…
Ekonomi

Diyanet’e 5 bin personel alınacak! İşte detaylar…

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın internet sitesinde yayımlanan ilana göre, 5 bin personel alımı yapılacak. Personel alımı nasıl olacak? DİB personel alımı başvuruları nasıl yapılacak? DİB personel alımı ne zaman yapılacak? Bu soruların detaylarını sizler için toparladık.

Yeniakit Publisher
2020-09-25 16:31:00 -
Diyanet’e 5 bin personel alınacak! İşte detaylar…

DİB’in internet sitesinde yayımlanan ilana göre 2018-KPSS puanına göre 5 bin personel alımı yapılacak. Alınacak personeller 4-B sözleşmeli olarak kadro verilecek.

Kimler alınacak?

Alınacak kadrolar arasında Kuran kursu öğreticileri, İmam Hatip ve müezzin-kayyım bulunuyor.

Kadro dağılımı nasıl olacak?

Alınacak personellerin de kadro dağılımı belli oldu. 1.400 Kur'an kursu öğreticisi, 3.500 imam hatip ve 100 müezzin kayyımın alınacağı belirtilirken, sözlü sınava her grup için belirlenen boş pozisyon sayısının 3 katı adayın çağrılacağı da ifade edildi. Kur'an kursu öğreticilerinin 1.300'ü, imam hatiplerin ise 1.500'ü İlahiyat Fakültesi mezunları arasından seçilecek.

Başvurular ne zaman?

Müracaatlar 6 Ekim-20 Ekim tarihleri arasında, başvuru şartlarını taşıyan adayların bizzat kendileri tarafından 'sinav.diyanet.gov.tr' internet adresi üzerinden gerçekleştirilecek.

Sözlü sınavlar nasıl olacak?

Sözlü sınav, Ankara, Antalya, Bursa, Bolu, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Elazığ, İzmir, Kayseri, Konya, Kastamonu, Manisa, Tekirdağ, İstanbul (Avrupa), İstanbul (Anadolu), Trabzon, Samsun, Şanlıurfa, Rize ve Van illerindeki sınav merkezlerinde yapılacak. Sınav tarihi, başvuruların alınması ve sınav için gerekli hazırlıkların tamamlanmasından sonra başkanlığın internet sitesinde ilan edilecek.

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