Diyanet yine neden hedefte? Abdurrahman Dilipak tane tane anlattı!

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Diyanet İşleri Başkanlığı'nın, İslam Dini'nde açıkça haram kılınan ve büyük günahlar arasında yer alan "zina" ile ilgili, yıllar önceki bir fetvasını çarpıtıp, ilgili açıklamayı bağlamından kopartarak "Diyanet'ten 'baldız' fetvası" başlığı ile servis eden medya kuruluşları, yeniden harekete geçti.

Bir ahlaksız çarpıtma daha!

İslam ile sıkıntıları bir türlü bitmeyen çevreler, Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından hazırlanan "Fetvalar" kitabının üçüncü baskısında "enişte ile baldız arasındaki mahremiyetin ölçüsünün ne olacağı" konularının işlendiği kısımdan bu sefer de başka bir bölümü öne çıkartıp kırparak servis ettiler.

Linç kampanyası başlattılar

Cumhuriyet'in ahlak dışı haberi, Twitter'da gündem oldu. Yüce dinimiz İslam'dan rahatsız azınlık kesim Diyanet İşleri Başkanlığı'na bir kez daha kırpılmış bir "fetva" üzerinden linç kampanyası başlattı.

'İslamofobik kampanyanın bir parçası'

Gazeteci Abdurrahman Dilipak, Diyanet'in kırpılmış ifadelerle hedef alınmasını değerlendirdi. "2015 yılında bir fetvada geçen ifade, önünü arkasını da kimse konuşmuyor. Diyanet'e saldırmak için bahane olarak kullanılabiliyor bunlar. Yoksa İslam'ın zina ile ilgili hükmü çok açık." diyen Dilipak, şöyle devam etti:

"Bir İmam Hatip okulunda, Kur'an Kursu'nda ya da dini vakıfta yaşanan ufacık bir problem birileri tarafından büyütülüyor. İslam'a, Müslümanlara ve Dini kurumlara karşı bir İslamofobik kampanya yürütülüyor. Cumhuriyet Bayramı'nda yapılan törenlerdeki çarşaflı kadınlara yapılan aşağılamalar da aslında bunun bir parçası."