Diyanet vekaletle kurbanlık fiyatı 2022 ne kadar? 2022 vekalet yoluyla kurban fiyatları..

2022 kurbanlık fiyatları son dakika internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Diyanet İşleri'nin haziran ayı gibi vekalet yoluyla kurban kesim bedellerini açıklaması bekleniyor. 2021 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı vekaletle kurban kesim bedelinin yurt içinde 1125 lira, yurt dışında 925 lira olarak belirlemişti. Dini bayramlarımızdan olan Kurban Bayramı bu sene 9 Temmuz Cumartesi günü idrak edilmeye başlanılacak. Kurban kesecek vatandaşlar şimdiden büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık fiyatlarını merak ederken, kurban kesmeyip vekalet yoluyla kurban bağışı yapacaklar da diyanet 2022 kurban bağış vekalet ücretlerini araştırıyor. Vekaletle kurban fiyatları ne kadar? Vekalet yoluyla kurbanlık ücretleri 2022…

Diyanet vekaletle kurbanlık fiyatı ne kadar?

2022 Vekalet yoluyla kurban fiyatları.. 2022 vekalet yoluyla kurban kesim bedeller diyanet tarafından açıklanıyor. Samsun Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Erdal Doğan, Samsun’da küçükbaş kurbanlığın fiyatının 2,5-4 bin TL, büyükbaş kurbanlık fiyatının ise 20-25 bin TL arasında olduğunu söyledi. Geçen yıl Samsun’da büyükbaş canlı hayvanın kilo fiyatı 35 TL’den satılıyor. Bu sene ise 60 TL civarında satılıyor. Küçükbaş kurbanlık ise geçen yıl 800-1500 TL arasında değişiyordu. Bu sene küçükbaş kurbanlık fiyatı ise 2,5 ile 4 bin TL arasında değişiyor. Geçen yıl ortalama bir büyükbaş kurbanlığın fiyatı 15 bin TL’ye alabiliyordu. Bu sene ise ortalama büyükbaş kurbanlık fiyatları 20-25 bin TL arasında değişiyor. Canlı 600 kiloluk bir tosunun fiyatı ise 40 bin TL’yi buluyor” dedi. Diyanet İşleri Başkanlığı 2022 vekalet kurban fiyatlarını henüz açıklamadı. Deniz Feneri Derneği'nin bu bayram belirlemiş olduğu kurban bedeli ise Yurtdışında 1700 TL olurken yurt içi vekalet ücreti 2800 TL olarak belirlendi. Semerkand kurban bağış bedelini 2200 TL olarak belirledi.