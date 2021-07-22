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Dünya Diyanet Vakfı, Zimbabve'de 116 bin 200 kişiye kurban eti ulaştırdı
Dünya

Diyanet Vakfı, Zimbabve'de 116 bin 200 kişiye kurban eti ulaştırdı

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından Zimbabve'de vekalet yoluyla 2 bin 800 hisse kurban kesildi.

Yeniakit Publisher
2021-07-22 17:28:00 -
Diyanet Vakfı, Zimbabve'de 116 bin 200 kişiye kurban eti ulaştırdı

TDV'den yapılan açıklamaya göre, 28 yıldır devam eden organizasyonda bu yıl 77 ülke ve 339 bölgede çalışma yapıldı.

Bu kapsamda, Zimbabve'de 400 büyükbaş olmak üzere 2 bin 800 hisse kurban kesilerek 116 bin 200 kişiye kurban eti ulaştırıldı.

Kesilen kurbanlarla başkent Harare'ye yaklaşık 250 kilometre mesafedeki Buhera, Chikokonya, Nemakonde bölgelerindeki ihtiyaç sahipleri ile 7 yetimhanede bulunan yetimlere bayram sevinci yaşatıldı.

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