Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı işbirliğiyle kurulan Diyanet TV kurumsal alt yapısını tamamladı.

2012 yılında TRT ile yapılan işbirliği ile TRT Diyanet olarak kurulan kanal, Diyanet TV olarak müstakil bir kanal olarak RTÜK’ten yayın lisansını aldı.

17 Eylül 2018 tarihinden itibaren yeni yayın dönemine yeni logosuyla başlayan Diyanet TV, yeni frekansında yayın hayatına devam edecek.

Sahih dini bilgiyi milletimize ulaştırma adına yayınlar yapan Diyanet TV, 1 Ocak 2019tarihinden itibaren mevcut frekansını kullanmayacak ve yalnızca yeni frekansından yayın yapacak.

Diyanet TV’nin yeni frekansları şu şekilde;

HD Yayın Frekansı: 12.380,

Polarizasyon: DİKEY (V)

Sembol Oranı: 27.500

FEC:3/4

SD Yayın Frekansı: 12.422

Polarizasyon: YATAY (H)

Sembol Oranı: 30.000

FEC:3/4

Diyanet TV, DİGİTÜRK 68. kanal, DSMART 104. kanal, TİVİBU 49. kanal ve KABLO TV 555. kanalda yayınlarına devam etmektedir.

Diyanet TV, yeni yayın döneminde yapılan yenilikleri tanıtmak amacıyla 27 Aralık Perşembe günü saat 19.30’da Türkiye Diyanet Vakfı Konferans Salonu’nda“Diyanet TV Tanıtım Gecesi” düzenleyecek.