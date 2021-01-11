Diyanet sözleşmeli personel alımı ne zaman?
Diyanet İşleri Başkanlığı sözleşmeli Kur'an Kursu Öğreticisi, İmam Hatip ve Müezzin Kayyım alımları için sınav yapılacak. Diyanet sözleşmeli personel alımları için yapılacak sınavın tarihi merak ediliyor. Birçok aday tarafından araştırılan Diyanet sözleşmeli personel alımı sınavının tarihi belli oldu mu? Diyanet sözleşmeli personel alımı ne zaman?
Diyanet İşleri Başkanlığı sözleşmeli Kur'an Kursu Öğreticisi, İmam Hatip ve Müezzin Kayyım alımları için sınav yapılacak.
Diyanet İşleri Başkanlığı, sözleşmeli Kur'an kursu öğreticisi, imam hatip ve müezzin kayyım alacağını açıklamıştı. Konuya ilişkin yayınlanan ilanda hangi unvana kaç kontenjanın ayrıldığı, sınav usul ve esasları ile sınav başvuru şartlarına ilişkin detaylar verilmişti.
Diyanet sözleşmeli personel alımı sınavının tarihi belli oldu mu?
Koronavirüs salgını nedeniyle sınav tarihine ilişkin resmi bir açıklama yapılmamıştı. Gelen bilgiler üzerine Sözleşmeli Kur'an Kursu Öğreticisi, İmam Hatip ve Müezzin Kayyım Alımı sınavlarının 15.01.2021-26.02.2021 tarihleri arasında gerçekleştirileceği planlanıyor.