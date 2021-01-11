Diyanet İşleri Başkanlığı sözleşmeli Kur'an Kursu Öğreticisi, İmam Hatip ve Müezzin Kayyım alımları için sınav yapılacak. Diyanet sözleşmeli personel alımları için yapılacak sınavın tarihi merak ediliyor. Birçok aday tarafından araştırılan Diyanet sözleşmeli personel alımı sınavının tarihi belli oldu mu? Diyanet sözleşmeli personel alımı ne zaman?