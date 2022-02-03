Diyanet sözleşmeli Kur'an kursu öğreticisi, imam hatip ve müezzin kayyım atama tercihleri ne zaman? Diyanet 7 bin 800 personel alımı tercih tarihi…

Diyanet personel alımı tercih başvurusu ne zaman, şartları nelerdir, kimler başvuru yapabilir? 7 bin 800 kişilik Diyanet mülakat sonuçları sorgulama nasıl yapılır? Diyanet İşleri Başkanlığının bin 500 Kur'an kursu öğreticisi, 5 bin 600 imam hatip, 700 müezzin kayyım olmak üzere toplamda 7 bin 800 sözleşmeli personel alacağı belirtilmişti. Yazılı ve mülakat aşamaları tamamlanan sözleşmeli personel alımına dair sınav sonuçları açıklanarak atama tercih sistemi erişime açıldı.

2021 Yılı 4-B Sözleşmeli İmam Hatip, Kur'an Kursu Öğreticisi ve Müezzin Kayyım​ Sözlü Sınavı'na katılan adaylar, sınav sonuçlarını sinav.diyanet.gov.tr​ adresi üzerinden öğrenebileceklerdir.

Diyanet imam, müezzin, Kur'an kursu öğreticisi 7 bin 800 personel alımı tercihleri ne zaman?

Sözlü sınav sonucuna göre ilan edilen kontenjan sayısına girerek tercih yapmaya hak kazanan adaylar, tercih işlemlerini 31.01.2022 tarihinden itibaren 07.02.2022 tarihi saat 23:55'e kadar sinav.diyanet.gov.tr​ adresi üzerinden gerçekleştireceklerdir.

​Atanma işlemlerine esas olmak üzere;

1. Sözlü sınav sonucunda başarılı olan adaylar, kendi kontenjan grubundaki sayı dikkate alınarak en fazla 25 tercih yapabilecektir.

2. Adaylar isteğe bağlı olarak;

- “Re'sen yerleştirilerek atanmayı kabul ediyorum."

- “Re'sen yerleştirilerek atanmayı kabul etmiyorum." seçeneklerinden herhangi birini mutlaka işaretleyecektir.

- Tercihlerine yerleştirilemeyen adaylardan; “Re'sen yerleştirilerek atanmayı kabul ediyorum." seçeneğini işaretleyenler öncelikli olarak tercihte bulunduğu illerdeki boş kalan kadrolardan herhangi birine, bunun mümkün olmaması halinde ilan edilen görev yerlerinden boş kalan yerlere kontenjan adedince bilgisayar kurası ile yerleştirilecektir.

- “Re'sen yerleştirilerek atanmayı kabul etmiyorum." seçeneğini işaretleyen adaylardan tercihlerine yerleşemeyenler ile hiç tercih yapmayanların;

atama işlemleri yapılmayacak ve adaylar atanma haklarından feragat etmiş sayılacaktır.

Diyanet sözleşmeli personel atama tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

3. Adaylar tercih işlemlerini 31.01.2022 – 07.02.2022 (saat 23:55) tarihleri arasında yapacaktır.

4. Adaylar yerleştirme sonuçlarını sinav.diyanet.gov.tr​ adresi üzerinden 11.02.2022 tarihinde öğrenebileceklerdir.

5.Tercihlere yerleştirme işlemlerinde sözlü sınav başarı puanı en yüksek olana öncelik verilecektir. Sözlü sınav başarı puanlarının eşitliği halinde;

- KPSS (DHBT) puanı yüksek olana,

- KPSS'ye katıldığı öğrenim belgesinin mezuniyet tarihi önce olana,

- Doğum tarihi önce olana, öncelik verilecektir.