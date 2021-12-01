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Gündem Diyanet, Sözcü’yü şaşkın ördeğe çevirdi! CHP’nin Sözcü’sü dün dediğini bugün bakın nasıl yalanladı
Gündem

Diyanet, Sözcü’yü şaşkın ördeğe çevirdi! CHP’nin Sözcü’sü dün dediğini bugün bakın nasıl yalanladı

CHP’nin yayın organı Sözcü, Diyanet’le kafayı fena bozdu. 22 Kasım’daki bir haberinde Diyanet’in bütçesine ‘16 milyar TL’diyen Sözcü gazetesi, bugün yaptığı bir haberde ise ‘12.9 milyar TL’ diyerek indirime gitti. Gazetenin kendi kendini yalanladığını görenler “Diyanet, Sözcü’yü şaşkın ördeğe çevirdi!” yorumunda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-12-01 12:41:00 - 2021-12-01 12:47:45
Diyanet, Sözcü’yü şaşkın ördeğe çevirdi! CHP’nin Sözcü’sü dün dediğini bugün bakın nasıl yalanladı

“M.Kemal” ticareti yaparak ayakta kalmaya çalışan Sözcü gazetesi, kendi kendini yalanlayan haberlere yer vermeye devam ediyor. 

22 Kasım’da ‘Diyanet’in bütçesi 16 milyar TL’ dediler

CHP’nin yayın organı Sözcü, 22 Kasım’da “Diyanet 16 milyar TL’lik bütçesini az buldu” şeklinde bir habere imza attı. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın gelecek yılki 16.1 milyar liralık bütçesini beğenmediğini iddia eden Sözcü, “Diyanet İşleri Başkanlığı’nın bütçesi ile ilgili tartışmalara cevap veren Erbaş ‘Bütçemizin yüzde 96’sı maaşlara gidiyor. Geriye sadece yüzde 4 kalıyor’” dediğini yazmıştı.  

Sözcü, bugünkü haberinde indirime gitti ve kendi haberini yalanladı

Sözcü, “Diyanet’ten yeni harcama listesi” başlıklı Deniz Ayhan’ın bugünkü haberinde ise 22 Kasım’daki haberinin aksine bir rakama yer vererek “Diyanet’in 12.9 milyar TL’lik bütçesiyle bakanlığı geride bırakan Diyanet yeni harcamalarla gündeme geldi.” dedi. 22 Kasım’da ‘Diyanet’in bütçesi 16 milyar TL’ diyen Sözcü, buünkü haberinde indirime giderek ‘12.9 milyar TL’lik bir bütçeyi açıklaması manidar bulundu. yeniakit.com.tr’nin bu haberinin ardından yayın kurulu tarafından fırça yemesi beklenen Sözcü muhabiri Deniz Ayhan’ın Diyanet’in bütçesini daha da artırması bekleniyor!  

 

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