Diyanet personel alımı 2020

Diyanet personel alım ilanına göre istihdam yapılacak kadro türüne göre, mesleki uygulama sınavı, KPSS puanı, sözlü sınav tercihlerinden bir yada birden fazlası alım şekli olarak kullanılacak. Başvurular 8 Haziran'da başalayacak ve 22 Haziran 2020 tarihine kadar sürecek.

Diyanet personel alım başvuru şartları neler?

1. Başvuru şartlarını taşıyan adaylar, 08.06.2020–22.06.2020 (saat 08:30-16:30) tarihleri arasında (sinav.diyanet.gov.tr) adresi üzerinden sınav başvuru formunu doldurduktan sonra başvurularını onaylatmak üzere aynı tarihlerde istenen belgelerle birlikte herhangi bir il veya ilçe müftülüğüne şahsen müracaat edeceklerdir. İstenen belgeleri getirmeleri halinde yurtdışındakiler ile askerlik görevini yapmakta olanların başvurularını, üçüncü şahıslar yaptırabilecektir.

2. İl veya ilçe müftülüklerindeki DİBBYS sorumluları, adayın sınav başvuru formuna girdiği bilgiler ile ibraz ettiği belgelerdeki bilgilerin doğruluğunu tespit ettikten sonra onaylama işlemini gerçekleştireceklerdir. Belgeleri eksik olan adayların başvuru onaylama işlemi yapılmayacaktır.

3. Adaylar, başvuru ekranında ilgili alana 1000 karakteri aşmayacak şekilde özgeçmişlerini yazacaklardır.

4. Başkanlığımız (sinav.diyanet.gov.tr) adresi üzerinden sınav başvuru formunu doldurmayan ve il veya ilçe müftülüklerinde başvuru onay işlemini yaptırmayan adayların talepleri dikkate alınmayacaktır.

5. Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.

6. Müracaatların sona ermesinden sonra adayın başvuru bilgilerinde hangi nedenle olursa olsun kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır.

7. Bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

KPSS şartı olan unvanlarda 2018 yılı KPSS (B) grubu KPSSP-3 puan türünden en az 50 (elli) puan almış olmak. Adaylar ilan edilen unvanlardan sadece biri için başvuru yapabileceklerdir.

Yükseköğrenim kurumlarının en az önlisans düzeyinde işaret dili eğitimi veren bölümlerinin birinden mezun olmak veya en az önlisans mezunu olup tercümanlık yapacak seviyede işaret dilini bildiğini gösteren en az 200 saatlik Milli Eğitim Bakanlığı onaylı belge veya sertifikaya sahip olmak. Sınava müracaatların bitiş tarihi itibari ile 40 yaşını doldurmamış olmak.