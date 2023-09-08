Diyanet Kur'an kursu düşmanlarına hutbede hadis-i şerifle cevap verdi!

Yüce Kur'an'ın ilk emrinin "oku" olduğu hatırlatılan hutbede, yeni eğitim-öğretim yılı için öğrencilere başarılar dilendi.

Öte yandan hutbenin devamında ise Diyanet'e bağlı Kur'an kurslarının açılacağı tarih cemaate aktarıldı.

"Diyanet İşleri Başkanlığımıza bağlı 4-6 yaş grubu Kur’an kurslarımız önümüzdeki Pazartesi günü başlıyor. 18 Eylül’de ise bütün Kur’an kurslarımız açılacak olup kayıtlarımız devam etmektedir. Ayrıca kurslarımıza gelemeyecek kardeşlerimiz için çevrimiçi eğitimler düzenlenecektir. Çocuklarımızı, gençlerimizi, kadın erkek her yaştan insanımızı sahih dini bilginin öğretildiği Kur’an kurslarımıza bekliyoruz."

Hutbe, Kur'an kursu karşıtlarına hadis-i şerifle verilen cevapla sona erdi:

"Hutbemi Peygamber Efendimiz'in (sav) bir hadis-i şerifiyle bitiriyorum: “Ya öğreten ol, ya öğrenen ol, ya dinleyen ol, ya da ilmi destekleyen ol. Beşincisi olma, helâk olursun!”

ÖNE ÇIKAN VİDEO