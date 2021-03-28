Diyanet Kars Ramazan imsakiye 2021|Kars sahur vakti ve iftar saati kaçta? Diyanet Kars sabah ezanı akşam ezanı kaçta okunuyor?

Allah’ın emir ve yasakları, insanlığın iyiliği içindir. Bu durum İslam alimleri tarafından icma ile yani görüş birliğiyle de kabul edilmiştir. Orucun hem ruh hem de beden sağlığına çok önemli faydaları dokunmaktadır. Ramazan ayı yaklaştığı için hem imsak ve iftar vakitleri hem de orucun faylarının ne olduğu merak konusu oldu. Peki, Kars sahur vakti ve iftar saati kaçta? Diyanet Kars sabah ezanı akşam ezanı kaçta okunuyor?