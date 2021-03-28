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Oruç Diyanet Kars Ramazan imsakiye 2021|Kars sahur vakti ve iftar saati kaçta? Diyanet Kars sabah ezanı akşam ezanı kaçta okunuyor?
Oruç

Diyanet Kars Ramazan imsakiye 2021|Kars sahur vakti ve iftar saati kaçta? Diyanet Kars sabah ezanı akşam ezanı kaçta okunuyor?

Allah’ın emir ve yasakları, insanlığın iyiliği içindir. Bu durum İslam alimleri tarafından icma ile yani görüş birliğiyle de kabul edilmiştir. Orucun hem ruh hem de beden sağlığına çok önemli faydaları dokunmaktadır. Ramazan ayı yaklaştığı için hem imsak ve iftar vakitleri hem de orucun faylarının ne olduğu merak konusu oldu. Peki, Kars sahur vakti ve iftar saati kaçta? Diyanet Kars sabah ezanı akşam ezanı kaçta okunuyor?

Yeniakit Publisher
2021-03-28 12:07:00 -
Diyanet Kars Ramazan imsakiye 2021|Kars sahur vakti ve iftar saati kaçta? Diyanet Kars sabah ezanı akşam ezanı kaçta okunuyor?

İbadetler her ne kadar sağlık için yapılmasa da sağlığa faydaları çok büyüktür. Ramazan ayında tutulan oruç ibadeti, vücutta mide asidini azaltır, karaciğer hücrelerinin vücudu zehirli maddelerden temizlemesini sağlar, bağırsağın onarılmasına zemin hazırlar, böbrek taşı oluşumunu önlenir, beyin fonksiyonlarını iyileştirir. Tabi ki bunlar sadece bedene olan faydalarıdır. Ruhen daha çok faydası dokunduğu bilinen bir gerçektir. Bu nedenle oruç tutmak isteyen kişiler, imsak ve iftar vakitlerini araştırmakta. İşte merak edilen haberin detayları…

2021 Ramazan ne zaman başlıyor?

Ramazan ayı bu yıl 13 Nisan Salı günü başlayıp ve 12 Mayıs Çarşamba günü bitecek.

2021 Ramazan Bayramı ne zaman?

Ramazan Bayramı Arifesi- 12 Mayıs Çarşamba

Ramazan Bayramı 1. Gün- 13 Mayıs Perşembe

Ramazan Bayramı 2. Gün- 14 Mayıs Cuma

Ramazan Bayramı 3. Gün- 15 Mayıs Cumartesi

Diyanet Kars İmsakiyesi 2021

Kars'da ilk imsak 03.55'de ilk iftar 18.51'de olacak.

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