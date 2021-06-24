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Aktüel Diyanet İşleri Başkanlığından flaş hac kararı
Aktüel

Diyanet İşleri Başkanlığından flaş hac kararı

Son dakika haberine göre; 2021 yılına devredilen hacı adaylarının, kayıt haklarının 2022 yılına aktarılmasına karar verildi.

Yeniakit Publisher
2021-06-24 17:36:00 - 2021-06-24 17:45:12
Diyanet İşleri Başkanlığından flaş hac kararı

2021 yılına devredilen hacı adaylarının, kayıt haklarının 2022 yılına aktarılmasına karar verildiği bildirildi.

haber7'nin haberine göre; 2020 yılında kesin kayıt hakkı elde edip hac yapılamadığı için gerekli şartları yerine getirerek hakları 2021 yılına devredilen hacı adaylarının, hac ücretlerinden mahsup edilmek üzere daha önce hesaplarında bırakılan 1000’er riyalin 2022 yılı haccından mahsup edilmek üzere blokesinin devamı şartıyla kayıt haklarının 2022 yılına devredilmesine,

2022 yılına kesin kayıt hakkı devredilen hacı adaylarından hacca gitmekten vazgeçenler olması durumunda, ödemiş oldukları ücretlerin tamamının iade edilmesine ve bu kişilerin kazanılmış kura kat sayıları ile gelecek yıllarda kuraya dahil edilmesine karar verildi.

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