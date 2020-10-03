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Aktüel Diyanet İşleri Başkanlığından Erbaş'a atfen yapılan paylaşımlara ilişkin açıklama:
Aktüel

Diyanet İşleri Başkanlığından Erbaş'a atfen yapılan paylaşımlara ilişkin açıklama:

"Karanlık bir sosyal medya hesabının Sayın Başkanımıza atfen paylaştığı, 'Fakirler cennette, şehit mertebesine yakın yedi kat yüksekte olacaklar. Belki de biz onları kıskanacağız' ifadesi tamamen yalan ve iftiradan ibarettir" - "Söz konusu hesabın paylaştığı iftira ve hakaretlerle ilgili hukuki süreç başlatılmıştır"

Yeniakit Publisher
2020-10-03 17:09:31 -
Diyanet İşleri Başkanlığından Erbaş'a atfen yapılan paylaşımlara ilişkin açıklama:

ANKARA (AA) - Diyanet İşleri Başkanlığı, bir sosyal medya hesabının dini değerleri ve Başkan Ali Erbaş'ı hedef alan yalan ve iftira içerikli paylaşımlarıyla ilgili hukuki süreç başlatıldığını bildirdi.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Dini değerlerimizi sürekli aşağılayan, toplumsal saygınlığı olan kişilere hakaret eden, mütemadiyen Diyanet İşleri Başkanlığı ve Başkanımız Prof. Dr. Ali Erbaş’ı hedef alan, küfür, hakaret ve tehdit içeren, yalan ve yanıltıcı paylaşımlar yapan, ahlaktan yoksun, karanlık bir sosyal medya hesabının Sayın Başkanımıza atfen paylaştığı 'Fakirler cennette, şehit mertebesine yakın yedi kat yüksekte olacaklar. Belki de biz onları kıskanacağız' ifadesi de tamamen yalan ve iftiradan ibarettir." ifadelerine yer verildi.

Hakaret ve tehdit içeren yalan ve yanıltıcı içeriklerle dini değerleri ve Diyanet İşleri Başkanlığını hedef alan sosyal medya hesabının yalan ve iftiradan ibaret paylaşımlarının dikkate alınmaması istenen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Maalesef aralarında sanatçı, gazeteci ve siyasetçilerin de bulunduğu birçok kişinin akla ve mantığa sığmayan bu içeriklerin doğruluğunu araştırmadan paylaşarak yalan ve iftiranın yayılmasına ve kamuoyunu yanlış yönlendirerek Başkanlığımız ve Başkanımıza karşı bir linç kampanyasının başlatılmasına sebep olduğuna üzülerek şahit olmaktayız. İletişim teknolojilerinin bu kadar geliştiği çağımızda, iletişim ahlakının bu denli yitirilmesi geleceğimiz adına kaygı vericidir. Söz konusu hesabın paylaştığı iftira ve hakaretlerle ilgili hukuki süreç başlatılmıştır."


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