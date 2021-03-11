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Ekonomi Diyanet İşleri Başkanlığı SÖZPER-2020 personel alım sonuçları açıklandı mı?
Ekonomi

Diyanet İşleri Başkanlığı SÖZPER-2020 personel alım sonuçları açıklandı mı?

Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde görev almak isteyen adayların girdiği, SÖZPER-2020-1 sınavının sonuçları meraklıları tarafından araştırılıyor. Peki, Diyanet İşleri Başkanlığı sınav sonuçları açıkladı mı ve Diyanet İşleri Başkanlığı personel alım sınav sonuçlarını nereden öğrenebilirim?

Yeniakit Publisher
2021-03-11 16:26:00 -
Diyanet İşleri Başkanlığı SÖZPER-2020 personel alım sonuçları açıklandı mı?

Diyanet İşleri Başkanlığı personel alım sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Diyanet İşleri Başkanlığı Resmi duyurusunda”2020 Yılı 4-B Sözleşmeli İmam Hatip, Kur'an Kursu Öğreticisi ve Müezzin Kayyım (SÖZPER-2020-I) sınavı sonucunda başarılı olarak atama kontenjanına giren adaylardan sözlü sınav puanına göre tercihlerine yerleştirme işlemleri yapılmıştır.” İfadelerine yer verildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı personel alım sonuçları açıklandı mı?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan duyuruda, adayların yerleştirme sonuçlarını sinav.diyanet.gov.tr sitesi üzerinden öğrenebilecekleri belirtildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı başvuru nasıl yapılır?

Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesine girmek isteyen adaylar, https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav/KurumDisi/ adresi üzerinden sınav başvuru programı aracılığı ile 4-B Sözleşmeli (KKÖ, İ-H, M-K) Alımı sınav başvuru formunu doldurabilirler.

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