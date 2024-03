Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan İsrail ile Ticaret açıklaması: Bize zaman zaman bazı bilgiler geliyor

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş Akit TV’de önemli açıklamalar yaptı.

İşte o açıklamalardan satırbaşları:

Katliam durmuyor. Her gün katlediyorlar. Dünyada 3.5 saniyede bir insan ölüyor. 3,5 saniyede başka insanlarsa tokluktan ölüyor. Müslümanlar yardım gönderiyor. Yardımlar bile zamanında yetişmiyor. İnsanlığından nasıl utanmaz insanlar? Hala Siyonistlerin hamisi devlet hala onların arkasında olduğunu söylüyor. Zalimlerle tüm ilişiği kesmek gerek. Zalimlerle alışveriş yapanlar eğer kesmediyse bunun hesabını hem dünyada hem öbür dünyada verir. Zaman zaman bize bilgiler geliyor. İsrail ile ticaret devam ediyor vs diye. Neyse ki Ticaret Bakanlığı bununla ilgili bir açıklama yaptı. Bu yüreğimize su serpti. Ama el altından yapanlar varsa bunun hesabı öbür dünyada sorulur. Vicdan sahibi tüm insanlara sesleniyorum. Zalimlerin zulmüne engel olmak için her şeyi yapın.

