Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan 'Uyanış: Büyük Selçuklu' teşekkürü
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Uyanış: Büyük Selçuklu" dizisinde İstanbul'da ilk ezanın okunduğu Arap Camisi'ne yer verilmesi dolayısıyla TRT'ye teşekkür etti.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Twitter hesabındaki paylaşımında, "Türk İslam medeniyetinin gelişiminde camiler merkezi rol oynamıştır. Tarihi dizilerde bunu dikkate almak çok değerlidir. Bu akşam Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde, fethin şehri İstanbul'da ezan seslerinin ilk yankılandığı Arap Camimize yer veren TRT'ye teşekkür ediyorum." ifadelerine yer verdi.