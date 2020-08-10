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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan tepki: Hayretle karşılıyorum

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, hutbeyle okunan kılıçtan rahatsız olanlara yanıt verdi.

Yeniakit Publisher
2020-08-10 22:53:00 -
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan tepki: Hayretle karşılıyorum

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, hutbeyle okunan kılıçtan rahatsız olanlara sosyal medya hesabı üzerinden yanıt verdi.

"Fethe dair bir mesaj"

Erbaş, "Kılıçla hutbe okumak bizim tarihimizde ve geleneğimizde var olan, yaygın bir uygulamadır. İstanbul fethedildiğinde Ayasofya'daki ilk Cuma hutbesi de kılıçla okunmuş ve 481 yıl böyle devam etmiştir. Hutbenin bu şekilde okunması, bir yönüyle Ayasofya'nın camiye çevrildiğinin ilanı, diğer yönüyle de fethe dair bir mesajdır. Kılıçla hutbe geleneği İstanbul, Edirne, Kocaeli, Çanakkale, Kastamonu, Tokat, Balıkesir, Bartın başta olmak üzere ülkemizdeki bazı camilerde eskiden beri uygulanmaktadır. Bu durumu garipseyen, eleştiren, farklı manalara çekmeye çalışan yaklaşımları hayretle karşılıyorum." ifadelerini kullandı.

"Vicdanlara havale ediyorum"

Diyanet İşleri Başkanı, "İslam medeniyetinin değerlerini ve evrensel insanlık ilkelerini ortaya koyan beyanlarımız görmezden gelinerek kılıçla hutbe geleneğinden, sanki Müslümanların söyleyecek sözü kalmadığı için böyle bir uygulamaya gidildiği sonucunu çıkaran bir yaklaşımı, vicdanlara havale ediyorum." dedi.

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Yorumlar

Memleketim

Elinde ha kılıç ha silah neyin peşinde bunlar İslamiyette kesmek öldürmek mi var hangi asırda yaşıyoruz insanları ürkütüyorlar İslamiyetten hangi asırda yaşıyoruz diye düşünüyorum
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