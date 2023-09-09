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İSLAM Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan dost ve kardeş Fas mesajı!
İSLAM

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan dost ve kardeş Fas mesajı!

Yeniakit Publisher
2023-09-09 15:29:00 -
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan dost ve kardeş Fas mesajı!

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, deprem felaketinden etkilen Fas halkına “geçmiş olsun” dileklerini ileterek, “Depremde vefat eden kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum.” ifadesini kullandı.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Fas’ın Marakeş kentinde meydana gelen 7 büyüklüğündeki deprem nedeniyle sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulundu.

Başkan Erbaş, paylaşımında, “Fas’ta meydana gelen depremde çok sayıda can kaybı ile yaralanmanın olduğunu büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Dost ve Kardeş Fas halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, depremde vefat eden kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum” ifadelerine yer verdi.

Fas'ta 7 büyüklüğünde deprem
Fas'ta 7 büyüklüğünde deprem

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Fas'ta 7 büyüklüğünde deprem


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