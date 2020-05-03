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Aktüel

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, vefat eden yazar Ömer Döngeloğlu'na rahmet diledi

Yeniakit Publisher
2020-05-03 14:49:36 -
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, vefat eden yazar Ömer Döngeloğlu'na rahmet diledi

ANKARA (AA) - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybeden İlahiyatçı Yazar Ömer Döngeloğlu'na Allah'tan rahmet diledi.

Erbaş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Bir süredir Kovid-19 tedavisi gören Diyanet Vakfı gönüllüsü, ilahiyat fakültesinden öğrencim Ömer Döngeloğlu hocamızın vefatını büyük bir teessürle öğrenmiş bulunmaktayım. Kıymetli hocamıza ve koronavirüsten vefat eden tüm kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diliyorum."

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