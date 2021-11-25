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Gündem Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: “Şiddet, insanlık suçudur, acizliktir”
Gündem

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: “Şiddet, insanlık suçudur, acizliktir”

Kadına Yönelik Şiddette Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla sosyal medya hesaplarından mesaj yayınlayan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, “İnancımızda asla yeri olmayan şiddet, insanlık suçudur, acizliktir, merhametsizliktir” dedi

Yeniakit Publisher
2021-11-25 15:58:00 - 2021-11-25 16:15:09
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: “Şiddet, insanlık suçudur, acizliktir”

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, ‘Kadına Yönelik Şiddette Karşı Uluslararası Mücadele Günü’ dolayısıyla sosyal medya hesaplarından mesaj yayınladı.

Şiddetin İslam’da yeri olmadığını belirten Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, şiddetin insanlık suçu, acizlik ve merhametsizlik olduğunu kaydetti.

Başkan Erbaş, mesajında şu ifadelere yer verdi:

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nün sevgi ve ülfetin, muhabbet ve şefkatin hayatımızda hakim olmasına, çocukların, kadınların ve tüm insanlığın şiddet, ihmal ve istismardan uzak, huzurlu günlere kavuşmasına vesile olmasını temenni ediyorum.”

Ayrıca Diyanet İşleri Başkanlığı, ‘Kadına Yönelik Şiddette Karşı Uluslararası Mücadele Günü’ dolayısıyla Kur’an ve sünnet rehberliğinde “Ailenin Korunması ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesinde Toplumsal Farkındalığın Sağlanması” projesini hayata geçirdi.

Ailenin korunması, güçlendirilmesi ve kadın, çocuk ve yaşlıların maruz kaldığı şiddet olaylarının son bulması için Din Hizmetleri Genel Müdürlüğünce düzenlenen proje kapsamında bölgesel eğitimler yapılacak.

14 ilde eğitimler yapılacak

Bugün başlayan ve 3 gün sürecek eğitimler, ilk etapta Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Bursa, Diyarbakır, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kocaeli, Mersin, Muğla, Nevşehir ve Tekirdağ illerinde yapılacak.

Diyanet İşleri Başkanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca belirlenen bir uzmandan oluşan iki kişi görev yapacak eğitimler kapsamında, İl Müftülerinin moderatörlüğünde kadın ve erkek tüm halka açık paneller yapılacak. Panellere din görevlilerinin de katılımları sağlanacak.

İl Müftülüklerince belirlenen merkezi bir camide Diyanet İşleri Başkanlığınca görevlendirilen personel, Cuma vaazı yapacak.

Proje kapsamında fabrika ve kahvehane sohbetleri gerçekleştirilecek, bu sohbetlerde “Şiddet İnsan Onuruyla Bağdaşmaz” konulu sunum yapılacak. Projenin, daha sonraki süreçlerde kalan illerde de yapılması planlanıyor.

 

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Yorumlar

Şiddete hayır

Sayın başkan bu şekilde iki süslü cümle ile olmaz imamlarınız camilerde namaz dışı kaybolacak larına sürekli normal günde cuma günü de vaaz etsinler şiddeti yok etmek için cemaate konuşsunlar ev ve esnaf ziyaretleri yapsın lar yatmak değil çalışmak ve suçun her türlüsüne karşı mücadele etmek vaktidir. Yer verdiğiniz için sizede teşekkür ederim.
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