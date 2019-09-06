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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: “Çocuklarımızı Kur’an’a uygun bir hayata sahip olacak özellikte yetiştirmemiz gerekiyor”

Ankara’da “Sabah Namazı Buluşması”nda gençler ve çocuklarla bir araya gelen Diyanet İşleri Başkanı Prof.

06 Eylül 2019 Cuma 12:54
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: “Çocuklarımızı Kur’an’a uygun bir hayata sahip olacak özellikte yetiştirmemiz gerekiyor”

Ankara’da “Sabah Namazı Buluşması”nda gençler ve çocuklarla bir araya gelen Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, “Çocuklarımızı, gençlerimizi Kur’an’a uygun bir hayata sahip olacak özellikte yetiştirmemiz gerekiyor” dedi.


Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Altındağ İlçe Müftülüğünce Hacıbayram Camii’nde düzenlenen “Sabah Namazı Buluşması”nda gençler ve çocuklarla bir araya geldi. Sabah namazını kıldırdıktan sonra bir konuşma yapan Erbaş, “Çocuklarımızı babalarıyla birlikte rükû ve secde ettiğini gördüğümde Cenab-ı Hakk’ın bizlere şu emri, ’Ehline namazı emret ve sen de ona devam et’ aklıma geldi” dedi.


Erbaş, Kur’an-ı Kerim’in yeryüzüne insanları karanlıklardan aydınlığa çıkarması için gönderildiğini ifade ederek,“Daha iyi Müslüman olabilmemiz, yaratılış halimizi, o güzelliğimizi, ahsen-i takvim özelliğimizi devam ettirebilmemiz için Kur’an-ı Kerim’de Rabbimizin emirleri ve nehiyleri var. Emirlerini yerine getirmemiz; nehiylerinden, yasaklarından da uzak durmamız gerekiyor. İşte bunun için bizler çocuklarımızı, gençlerimizi Kur’an’a uygun bir hayata sahip olacak özellikte yetiştirmemiz gerekiyor” diye konuştu.


Camiye çocuklarıyla gelen aileleri tebrik eden Erbaş, ailelerin çocuklarıyla, gençlerle kol kola camilere gitmelerinin, onlarla namazda birlikte saf tutmalarının güzel bir manzara olduğunu kaydetti.



“İlim, irfan, bilgi ve hikmet sahibi gençlerden oluşan bir topluma sahip olmak istiyoruz”


Erbaş, Kur’an-ı Kerim’de Lokman Suresi’ndeki Lokman aleyhisselamın çocuğuna verdiği hikmetli öğütleri anlatarak, “Yeryüzünde insanoğluna nasip olabilecek peygamberlikten sonra en önemli özellik, ilim ve hikmet sahibi olmaktır. Biz gençlerimizi ve çocuklarımızı böyle yetiştirmek istiyoruz. İlim, irfan, bilgi ve hikmet sahibi olan gençlerden oluşan bir topluma sahip olmak istiyoruz. Böyle bir ümmete sahip olmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.


Kur’an-ı Kerim’de Lokman aleyhisselamın çocuğuna verdiği, “Yavrucuğum namazı kıl, iyiliği emret. Kötülükten uzak dur. Hem kendin uzak dur hem de etrafını uzaklaştır. Başına gelen musibetlere karşı da sabret” tavsiyelerini dile getiren Erbaş, şöyle devam etti:


“Namaz dinin direğidir. Peygamber Efendimiz böyle buyuruyor. Bu açıdan çok önemlidir. Namaz, ahsen-i takvim özelliğimizi muhafaza etmenin bir yoludur. Namazla, oruçla, zekatla, iyilikle haramlardan uzak durarak ahsen-i takvim özelliğimizi muhafaza edeceğiz. Derdimiz bu, Rabbimizin yarattığı şekliyle özelliğimizi devam ettirmek, çocuklarımızın, gençlerimizin özelliğini de devam ettirmeye gayret etmek, çalışmaktır.”


Konuşmasını çocuklar, gençler, ülkemiz ve şehitlerimiz için yaptığı duayla tamamlayan Erbaş, daha sonra çocuklara ve gençlere defter ve çeşitli kırtasiye malzemelerinden oluşan hediye paketi verdi.

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Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 12:54
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