Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş'tan Büyükşehir Belediyesi'ne ziyaret

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Safi Arpaguş, Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra önemli bir inşa faaliyetinin yapıldığını ifade ederek, "Allah, devlete ve millete zeval vermesin. 3 yılda 500 bin konut çok büyük bir hizmet. Sizde de TOKİ tecrübesi olunca Malatya'da bir avantaj olmuş" dedi.

ARPAGUŞ’TAN BAŞKAN ER’E TEŞEKKÜR

Arpaguş, Başkan Er'e Malatya'da camilere ve cami yapımlarına verdiği destekten dolayı da teşekkür etti. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ise 6 Şubat 2023 depremlerinde Malatya'nın Hatay'dan sonra en büyük hasar alan il olduğuna dikkati çekerek, "Malatya'da ilk başlangıçta bir şey yok zannedildi ama Hatay'dan sonra en çok hasar alan ildi. Büyük bir yıkım oldu. Kısa sürede ihaleleri tamamladık ve binalar yükseldi. Artık final aşamasındayız" ifadelerini kullandı.

“HER ZAMAN DESTEKÇİMİZ”

İl Müftüsü Ramazan Dolu da Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er'in cami inşaatlarında, dini ve hayri hizmetlerde en büyük destekçileri olduğunu, camilerle ilgili bir hassasiyetinin olduğunu söyledi.