  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Avrupa bunları görmüyor! Yunanistan ölüme itti Türkiye kurtardı
Polonya’da AstraZeneca'nın kullanımı durduruldu
Teröristler Kerkük'te elektrik hatlarına saldırdı
Çalıştığı inşaatta yüksekten düşen işçi hayatını kaybetti
Gündem Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan Neşe Nur Akkaya açıklaması
Gündem

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan Neşe Nur Akkaya açıklaması

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, başörtüsünden dolayı saldırıya maruz kalan araştırma görevlisi Neşe Nur Akkaya'ya yapılan saldırıyı kınadı. Erbaş, "Bir insanın kutsal değerine tahammülü olmayan, nefret söyleminde bulunan ve şiddet uygulayan bu kirli zihinlerin her zaman karşısında, sevgi ve kardeşliğin yanında olacağız"

Yeniakit Publisher
2021-06-09 19:54:00 -
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan Neşe Nur Akkaya açıklaması

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, başörtüsünden dolayı saldırıya maruz kalan akademisyen Neşe Nur Akkaya'ya geçmiş olsun dileklerini ileterek, saldırıyı ve saldırganı şiddetle kınadığını bildirdi.

Erbaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Küresel bir tehdit olan İslam düşmanlığının çeşitli tezahürlerini ne yazık ki ülkemizde bile görmekteyiz. Bir insanın kutsal değerine tahammülü olmayan, nefret söyleminde bulunan ve şiddet uygulayan bu kirli zihinlerin her zaman karşısında, sevgi ve kardeşliğin yanında olacağız.

Başörtüsünden dolayı saldırıya maruz kalan genç kardeşimiz akademisyen Neşe Nur Akkaya Hanımefendiye geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, bu saldırıyı ve saldırganı şiddetle kınıyor ve telin ediyorum."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Harekiri

Bu insan bir provokatörler. .niyeti kitlenin sinir uçlarını kaşiyarak milleti bölmek çatıstirmaktır... 
  • Yanıtla

Hakkı Dayı

Yapılan alçakça bir davranıştır. 
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay