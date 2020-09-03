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Gündem Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan büyük skandala tepki
Gündem

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan büyük skandala tepki

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Charlie Hebdo'nun Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e (sav) yönelik hakaret içerikli karikatürleri yeniden yayımlama kararını kınadı.

Yeniakit Publisher
2020-09-03 01:07:00 -
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan büyük skandala tepki

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Fransız sözde mizah dergisi Charlie Hebdo'nun, Peygamberimiz Hazreti Muhammed'i (sav) konu ederek hakaret içeren skandal karikatürleri yeniden yayımlama kararını şiddetle kınadı.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı paylaşımda, Fransız derginin aldığı bu kararın hadsizce ve düşmanca tutumun yeniden ayyuka çıktığının göstergesi olduğunu bildirdi.

Erbaş, Müslümanları rencide edici karikatürleri yayınlayarak, İslam'ın kutsallarına hakaret etmenin öfke ve nefreti artırmaya yönelik provokatif bir eylem olmakla beraber toplumsal barışa vurulan bir darbe olduğunu kaydetti.

Ali Erbaş, bu kararın hiçbir şekilde basın ve ifade özgürlüğüyle gerekçelendirilemeyeceğini bildirerek hastalıklı bir zihin yapısıyla gösterilen bu saldırgan tutumu şiddetle kınadı ve lanetledi.

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