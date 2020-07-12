Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan Ayasofya açıklaması
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ayasofya ile ilgili önemli bir açıklama yaptı. Erbaş, "Ayasofya'da 2 imam 4 müezzin olacak, 24 Temmuz'dan itibaren 5 vakit namaza açılacak" dedi.
Polis ekiplerinin yoğun güvenlik önlemi aldığı Ayasofya Camii'ne 15.00 sıralarında gelen Bakan Ersoy, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş ve Vali Yerlikaya, bir süre cami içerisinde incelemelerde bulundu.
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş gazetecilere yaptığı açıklamada, "İmam ve müezzinler konusunda titiz davranıyoruz. Ayasofya'da 2 imam 4 müezzin olacak, 24 Temmuz'dan itibaren 5 vakit namaza açılacak" dedi.