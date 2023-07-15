Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan 15 Temmuz mesajı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı yayınladı. Erbaş, yayınladığı mesajında “Milletimiz, vatanına, birliğine ve kardeşliğine kasteden FETÖ terör örgütüne karşı asil bir mücadele vererek, cesareti ve fedakarlığı ile hainlerin emellerini boşa çıkarmıştır” ifadelerini kullandı.

Erbaş, 15 Temmuz gecesinin, Türkiye’nin istiklal ve istikbaline karşı en büyük ihanet olduğuna dikkati çekti. Hürriyetine meftun Türk milletinin yedi yıl önce gerçekleşen hain darbe girişimine karşı kadını, erkeği ayırt etmeksizin sokaklara çıktığını belirten Erbaş, “Kadını ve erkeği, genci ve yaşlısıyla sokaklara, caddelere, meydanlara çıkmış; istiklal ve istikbalini müdafaa için gövdesini tanklara ve namlululara siper etmiştir. Vatanına, birliğine ve kardeşliğine kasteden FETÖ terör örgütüne karşı asil bir mücadele vererek, cesareti ve fedakarlığı ile hainlerin emellerini boşa çıkarmış; bütün dünyaya örnek olacak şanlı bir direnişle darbe ve işgal girişimcilerini bertaraf etmiştir” açıklamalarında bulundu.

FETÖ’nün okulları, dershaneleri, sivil toplum örgütleri ve basın-yayın organlarıyla gerçek yüzünü gizlediğinin altını çizen Erbaş, FETÖ’nün medya vasıtasıyla propaganda faaliyetleriyle istismar yaptığını belirterek şöyle konuştu:

“Yıllarca dini ve milli değerlerimizi istismar eden bu örgüt, milletimizin her türlü iyilik, hayır ve ibadetlerini de kendi kirli emelleri için fütursuzca kullanmıştır. 15 Temmuz hain darbe ve işgal girişimi açıkça göstermiştir ki, din konusundaki cehalet ve yanlış dini bilgi, ferdi ve içtimai alanda birçok soruna neden olmakta; doğru şekilde karşılanmayan her türlü ihtiyaç istismara açık hale gelmektedir. Bu sebeple inancımızı, ibadetlerimizi ve değerlerimizi istismara yeltenenlere, iyilik duygularımızı kendi çıkarlarına alet edenlere ve birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi hedef alanlara karşı daha dikkatli, duyarlı ve uyanık olmak zorundayız.”

Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın her zaman olduğu gibi irşat faaliyetleriyle, basılı ve görsel yayın organlarıyla vatandaşları evrensel ilkelerle buluşturmaya devam ettiğini belirterek şunları kaydetti:

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“Diyanet İşleri Başkanlığı, akademik ve ilmi çalışmaları ile başta çocuklarımız ve gençlerimiz olmak üzere tüm halkımızı dinimizin, barış, merhamet ve samimiyet yüklü evrensel ilke ve değerleriyle buluşturmaya devam etmektedir. Yüce dinimiz İslam’ın kavramlarını çarpıtarak kullanmak suretiyle fitne peşinde koşanlara, yanlış ve eksik dini bilgilerle toplumumuzu ayrıştırma ve aldatmaya çalışanlara karşı mücadelesini hassasiyetle sürdürmektedir”

Erbaş, 15 Temmuz gecesi hain darbe girişiminde canlarını feda eden aziz şehitlere rahmet okuyarak, “Gazilerimize sağlık ve afiyet diliyor, gösterdiği büyük cesaret, feraset ve direnişten dolayı aziz milletimizin her bir ferdine en kalbi şükranlarımı sunuyorum” dedi.