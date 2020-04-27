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Gündem

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ı hedef alan Ankara Barosu'na soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Barosu yöneticileri hakkında Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’a yönelik skandal açıklamaları nedeniyle soruşturma başlattı.

2020-04-27 13:49:00 - 2020-04-27 14:04:11
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ı hedef alan Ankara Barosu'na soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Ankara Barosu tarafından Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ile ilgili yapılan basın açıklamasıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Açıklamada şu satırlara yer verildi:

"Ankara Barosu'nun 26.04.2020 tarihli ve "Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın "İnsanlığın Bir Kesimini Nefretle Aşağılayıp Kitlelere Hedef Gösterdiği Konuşmasıyla İlgili Basın Açıklaması" başlıklı açıklaması nedeniyle Cumhuriyet Başsavcılığımızca, Ankara Barosu hakkında, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 216/3 maddesi kapsamında, Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri aşağılama suçundan re'sen soruşturma başlatılmıştır."

 

 

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Yorumlar

İbrahim

İşte bu.Haddini bildirin şunlara
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maraşlı

sapkın insanların türkiyemizde yaşamalarını istemiyorum def olun ......
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