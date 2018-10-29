THY - Yeni Havalimanı Promosyon - Ankara
0553 313 94 23
impression

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Kur’an ve sünnet beraber anlaşılır

“Sabah Namazı Buluşmaları” kapsamında Adapazarı’ndaki tarihi Orhan Camii’ne gelen Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, “Din İstismarıyla Mücadele Seferberliği”ni başlattıklarını belirtti.

29 Ekim 2018 Pazartesi 14:48

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, “Din İstismarıyla Mücadele Seferberliği”ni başlattıklarını belirterek, “Bütün illerimizi, köylerimizi, kasabalarımızı, ilçelerimizi dolaşıyoruz, ehil isimlerle. Buna ihtiyaç var. Sizler de bu konuda bizlere yardımcı olun” dedi.

Sabah Namazı Buluşmaları” kapsamında Adapazarı’ndaki tarihi Orhan Camii’ne gelen Erbaş, cemaate sabah namazını kıldırdı.

"Bütün köylerimizi dolaşıyoruz"

Her pazar sabahı Orhan Camii’nde artık teamül haline gelen sabah namazı sonraları sohbetlerinden birinde birlikte olduklarını belirten Erbaş, birlik ve beraberlik temennisinde bulundu.

Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı olarak, “Din İstismarıyla Mücadele Seferberliği”ni başlattıklarını dile getirerek, “Bütün illerimizi, köylerimizi, kasabalarımızı, ilçelerimizi dolaşıyoruz, ehil isimlerle. Buna ihtiyaç var. Sizler de bu konuda bizlere yardımcı olun. Müftülerimiz, hocalarımız mihraplarımızda. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu 16 üyesi ve 100’e yakın uzman ismiyle bilgi üretiyor, çalışıyor. İlahiyat fakültelerinden destekler alıyoruz. İslami ilimler fakülteleri 100’ün üzerine çıktı, 102 kadar ilahiyat fakültesi var. Bilgiyi doğru kaynağından öğrensin gençlerimiz diye ilahiyat fakülteleri kuruluyor” ifadelerini kullandı.

"Mevlid-i Nebi Haftası olarak kutlayacağız inşallah"

Mevlid Kandili’nin 19 Kasım’da idrak edileceğini aktaran Erbaş, şöyle devam etti:

17 Kasım’da açılışını yapacağız. Önceden kutladığımız ‘Kutlu Doğum Haftaları’ vardı. Şimdi bütün dünyayla birlikte Hicri takvime göre Mevlid-i Nebi Haftası olarak kutlayacağız inşallah. İşte o haftada hangi konuyu işleyeceğiz? ‘Peygamberimiz ve Gençlik’. Gençlere sahip çıkmazsak kim çıkacak? O yüzden bir genelge gönderdik müftülüklerimize. Kaç müftümüz var? Dünyanın hiçbir yerinde bin 2 müftüyle çalışan ülke yok. Bu da büyük bir kazanç bizim için. Müftülerimiz sadece fetva vermek için değil, doğumundan vefatına kadar insanımızın yanında.

Hurafelerle, yanlışlarla, sünneti dışlayarak, öteleyerek birtakım anlayışlar ortaya çıkıyor. Sünnet olmadan Kur’an anlaşılır mı? Peygamberimizin hayatını, sünnetini bilmeden, Kur’an anlaşılır mı? Bunları birbirinden ayırmak mümkün mü? Mümkün değil, Kur’an ve sünnet beraber anlaşılır. Kur’an’ı anlamak için sünnetten yararlanacağız, sünneti anlamak için Kur’an’dan yararlanacağız. Birbirinden ayrılması imkansız.

Erbaş, “Allah için çalışmak nasıl olmalı?” konusunda da cemaate vaaz verdi.

Haber Tarihi: 29 Ekim 2018 Pazartesi 14:48
  1. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş
  2. Din İstismarıyla Mücadele Seferberliği
  3. Sabah Namazı Buluşmaları
  4. Orhan Camii
  5. Diyanet İşleri Başkanlığı
  6. Mevlid Kandili
  7. Kutlu Doğum Haftaları
  8. Mevlid-i Nebi Haftası
  9. Peygamberimiz ve Gençlik

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Malatya bozgunu sonrası Galatasaray'da derbi şoku
    1. Malatya bozgunu sonrası Galatasaray'da..
    2. THY'den Hong Kong Havayolları ile..
    3. THY'nin kabin memurları 3...
    4. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş:..
    5. Palamut için açıldılar, 11 kiloluk dev..
    6. Flaş iddia! İngiltere olaydan haberdardı
    7. CHP'nin aday adayı, karşılıksız çekten..
    8. Emmanuel Macron ülkesi için Erdoğan'a..
    9. Bursa'da dur ihtarına aldırmadı,..
    10. Erdoğan'dan şehit ailelerine taziye..
    11. Derbi öncesi Galatasaray'a kötü haber!..
    12. Trabzon'da küçük çocuk cinsel..
    13. İranlı yetkili açıkladı! Ruhani için..
    14. Bim'de bu hafta indirimde ne var?
    15. 'İran Cumhurbaşkanı Ruhani'nin cep..
    16. İstanbul 3. havalimanının ismi ne oldu?
    17. 'İsmail Kartal iddiaları gerçek değil'
    18. Balıkçılarda 11 kilogramlık levrek..
    19. AK Parti belediye başkan aday adayları..
    20. Bingöl'de MİT destekli PKK operasyonu!
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    Ortaöğretim lisede devamsızlık kaç gün?
    Ortaöğretim lisede devamsızlık kaç gün?
    3. Havalimanı'nın ismi belli oldu mu?
    3. Havalimanı'nın ismi belli oldu mu?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?

    Günün Karikatürü

    28 Ekim 2018
    İGA 2018 3. havalimanı personel başvuru şartları nelerdir
    İGA 2018 3. havalimanı personel başvuru şartları nelerdir
    AK Parti belediye başkan aday adayları başvuru formu 2018
    AK Parti belediye başkan aday adayları başvuru formu 2018