Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Kur’an ve sünnet beraber anlaşılır

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, “Din İstismarıyla Mücadele Seferberliği”ni başlattıklarını belirterek, “Bütün illerimizi, köylerimizi, kasabalarımızı, ilçelerimizi dolaşıyoruz, ehil isimlerle. Buna ihtiyaç var. Sizler de bu konuda bizlere yardımcı olun” dedi.

“Sabah Namazı Buluşmaları” kapsamında Adapazarı’ndaki tarihi Orhan Camii’ne gelen Erbaş, cemaate sabah namazını kıldırdı.

"Bütün köylerimizi dolaşıyoruz"

Her pazar sabahı Orhan Camii’nde artık teamül haline gelen sabah namazı sonraları sohbetlerinden birinde birlikte olduklarını belirten Erbaş, birlik ve beraberlik temennisinde bulundu.

Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı olarak, “Din İstismarıyla Mücadele Seferberliği”ni başlattıklarını dile getirerek, “Bütün illerimizi, köylerimizi, kasabalarımızı, ilçelerimizi dolaşıyoruz, ehil isimlerle. Buna ihtiyaç var. Sizler de bu konuda bizlere yardımcı olun. Müftülerimiz, hocalarımız mihraplarımızda. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu 16 üyesi ve 100’e yakın uzman ismiyle bilgi üretiyor, çalışıyor. İlahiyat fakültelerinden destekler alıyoruz. İslami ilimler fakülteleri 100’ün üzerine çıktı, 102 kadar ilahiyat fakültesi var. Bilgiyi doğru kaynağından öğrensin gençlerimiz diye ilahiyat fakülteleri kuruluyor” ifadelerini kullandı.

"Mevlid-i Nebi Haftası olarak kutlayacağız inşallah"

Mevlid Kandili’nin 19 Kasım’da idrak edileceğini aktaran Erbaş, şöyle devam etti:

“17 Kasım’da açılışını yapacağız. Önceden kutladığımız ‘Kutlu Doğum Haftaları’ vardı. Şimdi bütün dünyayla birlikte Hicri takvime göre Mevlid-i Nebi Haftası olarak kutlayacağız inşallah. İşte o haftada hangi konuyu işleyeceğiz? ‘Peygamberimiz ve Gençlik’. Gençlere sahip çıkmazsak kim çıkacak? O yüzden bir genelge gönderdik müftülüklerimize. Kaç müftümüz var? Dünyanın hiçbir yerinde bin 2 müftüyle çalışan ülke yok. Bu da büyük bir kazanç bizim için. Müftülerimiz sadece fetva vermek için değil, doğumundan vefatına kadar insanımızın yanında.

Hurafelerle, yanlışlarla, sünneti dışlayarak, öteleyerek birtakım anlayışlar ortaya çıkıyor. Sünnet olmadan Kur’an anlaşılır mı? Peygamberimizin hayatını, sünnetini bilmeden, Kur’an anlaşılır mı? Bunları birbirinden ayırmak mümkün mü? Mümkün değil, Kur’an ve sünnet beraber anlaşılır. Kur’an’ı anlamak için sünnetten yararlanacağız, sünneti anlamak için Kur’an’dan yararlanacağız. Birbirinden ayrılması imkansız.”

Erbaş, “Allah için çalışmak nasıl olmalı?” konusunda da cemaate vaaz verdi.