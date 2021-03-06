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Gündem Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, koronavirüse yakalandı!
Gündem

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, koronavirüse yakalandı!

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla koronavirüse yakalandığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-03-06 15:42:00 -
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, koronavirüse yakalandı!

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yeni tip koronavirüse (Covid-19) yakalandığını duyurdu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Erbaş, sağlık durumunun iyi olduğunu ifade etti.

"Dualarınızı bekliyorum"

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, dinlendiğini ve dua beklediğini belirti. İşte Ali Erbaş'ın o paylaşımı:

Dün yaptırdığım Kovid-19 testim pozitif çıktı. Çok şükür genel durumum iyi. Dinleniyorum. Hafif atlatmak nasib olur İnşâellah; dualarınızı bekliyorum. Bu vesileyle geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür eder, tüm hastalara Allah’tan acil şifalar dilerim.

 

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Yorumlar

Çiftlikköy

Rabbim şafi ismi hürmetine şifasını ihsan eylesin
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KARADAGLI

ALLAH ACIL SIFALAR VERSIN
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