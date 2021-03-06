Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, koronavirüse yakalandı!
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla koronavirüse yakalandığını duyurdu.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yeni tip koronavirüse (Covid-19) yakalandığını duyurdu.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Erbaş, sağlık durumunun iyi olduğunu ifade etti.
"Dualarınızı bekliyorum"
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, dinlendiğini ve dua beklediğini belirti. İşte Ali Erbaş'ın o paylaşımı:
Dün yaptırdığım Kovid-19 testim pozitif çıktı. Çok şükür genel durumum iyi. Dinleniyorum. Hafif atlatmak nasib olur İnşâellah; dualarınızı bekliyorum. Bu vesileyle geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür eder, tüm hastalara Allah’tan acil şifalar dilerim.