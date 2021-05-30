Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Bu çağı iyi okumak ve doğru anlamak son derece önemlidir

YENİ AKİT / ANKARA

Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenen 8. Dini Yayınlar Kongresi, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın katıldığı ‘Değerlendirme Oturumu’nun ardından sona erdi.

“Dijital Yayıncılık” başlığıyla çevrim içi düzenlenen kongrenin değerlendirme oturumunda konuşan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, “Tebliğleriyle, sunumlarıyla ve müzakereleri ile son derece değerli katkılar sunan ve dijital yayıncılık alanında ufuk açıcı yaklaşımlar ortaya koyan değerli ilim insanlarımıza, hocalarımıza ve meslektaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Cenab-ı Allah hepinizden razı olsun” dedi.

Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığının kuruluşundan günümüze kadar halkı dini konularda aydınlatmak için birçok faaliyet ve hayırlı hizmetler gerçekleştirdiğini dile getirerek, “Diyanet İşleri Başkanlığımız, ülkemizde ve dünyanın birçok ülkesinde aileden sosyal hayata, eğitimden ibadet hayatına kadar pek çok alanda etkin bir şekilde din hizmeti üretmektedir. Sadece yurt içinde değil yurt dışında 120 kadar ülkede hocalarımızla bu hizmeti yürütmekteyiz. Din hizmetlerini hayatın her alanına ulaştırma çabası içinde olan Başkanlığımız, aynı zamanda televizyonu, radyoları, süreli ve basılı yayınlarıyla bugün büyük bir yayın kurumudur” diye konuştu.

“Doğru dini bilgiyi en doğru araç ve yöntemlerle insanımıza ulaştırmanın gayretindeyiz”

Yayıncılık alanındaki çalışmalarının ilkelerini aktaran Ali Erbaş, “Yayıncılık faaliyetlerimizin en önemli hedefi, kuruluş yasasında belirtildiği üzere Kur’an ve sünneti temel referans alarak İslam’ın evrensel değerlerini, ilkelerini ve ölçülerini insanımıza en iyi şekilde sunmaktır. Bu sebeple bizler, her şart ve her durumda, doğru dini bilgiyi en doğru araç ve yöntemlerle insanımıza ulaştırmanın gayreti içerisindeyiz. Bu bağlamda, İslam’ın hayat veren ilkelerini yaşanan hayatla buluşturabilmek için iletişim ve etkileşim imkânlarının yeni bir boyut kazandığı bu çağı iyi okumak ve doğru anlamak son derece önemlidir.” ifadelerini kullandı.