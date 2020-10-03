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Aktüel Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı İşliyen online konferans verdi
Aktüel

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı İşliyen online konferans verdi

Yeniakit Publisher
2020-10-03 23:17:44 -
Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı İşliyen online konferans verdi

ÜSKÜP (AA) – Türkiye’nin Üsküp Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşavirliği tarafından "Camiler ve Din Görevlileri Haftası" vesilesiyle düzenlenen programda, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen, "Bireyin Kimlik ve Gelişiminde Caminin Rolü" konulu online konferans verdi.

Üsküp Yunus Emre Enstitüsünün teknik desteğiyle düzenlenen ve moderatörlüğünü Türkiye’nin Üsküp Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Murat Alkan’ın yaptığı programı Bakırköy Müftüsü Şahabettin Karabay, Üsküp Murat Paşa Camisi Vaiz ve Hatibi Süleyman Baki, Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ve din görevlilerinin yanı sıra çok sayıda vatandaş takip etti.

Program, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi imam hatiplerinden Bünyamin Topçuoğlu’nun Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı İşliyen programda yaptığı konuşmada, her sene aynı tarihler arasında kutlanan camiler ve din görevlileri haftasının, caminin toplumun hayatında daha çok yer etmesine vesile olması temennisinde bulundu.

Kuzey Makedonya’daki cami ve çevrelerinde medrese geleneğinin tarihten bugüne yansıyan canlı örneklerini gördüklerini kaydeden İşliyen, "Kuzey Makedonya bölgesi, Evlad-ı Fatihan bölgesi; bu geleneği yani camilerin ilim irfan merkezi olma misyonunu tarihten beri yaşatan, günümüze taşıyan ve taşıma gayretini bizden sonraki nesillere de aktarılma birikimine, potansiyeline sahip. Bu geleneğe yabancı değil." şeklinde konuştu.

Kuzey Makedonya’da iki kez misafir edildiğini anımsatan İşliyen, "Anadolu’nun değişik yerlerinden kalkıp gelip de Kuzey Makedonya’nın köylerinde, kasabalarında hizmet üretmeye çalışan hocalarımızın yapmış olduğu hizmetlerin bir bölümünü izleme fırsatı verdiniz bize. Sadece bizim Anadolu’dan giden değil Kuzey Makedonya’da bulunan, yetişen, okuyan dostlarımızın da yapmış olduğu hizmetlerden örnekler verdiniz, gezdirdiniz." ifadesini kullandı.

Konferans boyunca camilerin ilim merkezi olması gerektiğine dikkati çeken İşliyen, "Bizim vazifemiz camiden dünyaya yayılan, neşet eden ilim ve irfanı insanlarla buluşturmaktır. Rengine bakmadan sosyal statüsüne bakmadan, fakirliğine zenginliğine bakmadan, hastalığına sağlığına bakmadan, yaşlılığına çocukluğuna bakmadan bu güzellikle insanları buluşturacak bir çaba sarf etmektir." diye konuştu.

Bakırköy Müftüsü Şahabettin Karabay da yaptığı selamlama konuşmasında vefat eden ve hayatta olan din görevlilerine şükranlarını sundu.

Program, Facebook üzerinden canlı yayınlandı.

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