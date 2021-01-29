Diyanet hafızlık tespit sınavı ne zaman 2021? Ertelenen I. dönem hafızlık tespit sınavı ne zaman?

Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 2021 Yılı 1. Dönem Hafızlık Tespit Sınavı'nın 8 Mart 2021 tarihinde yapılacağını duyurdu. Tüm dünyada etkisini sürdüren koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında daha önce ertelenen hafızlık tespit sınavına ilişkin 81 il müftülüğüne yazı gönderen Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü, şu ifadelere yer verdi: "Başkanlığımıza bağlı Kur’an kurslarında okuyan veya dışarıdan kendi imkânlarıyla hafızlıklarını tamamlayan öğrenci ve vatandaşlarımıza yönelik 2021 yılı I. Dönem Hafızlık Tespit Sınavı yapılması uygun görülmüş ancak Covid-19 salgını sebebiyle ileri bir tarihe ertelendiği bilinmektedir.

2021 1. dönem hafızlık tespit sınavı ne zaman yapılacak?

Hafızlık tespit sınavı nerede yapılacak? Ertelenmiş olan I. Dönem Hafızlık Tespit Sınavı 8 Mart 2021 tarihinde yapılacaktır. Sınava müracaat eden öğrenci sayısı 10 ve üzeri olan illerde sınav kendi ilinde, müracaat sayısı 9 ve altında olan illerde ise öğrencilerin en yakın ilde sınava girecek şekilde planlaması yapılacaktır.

Önceden sınava müracaat edenlerin müracaatları geçerli olup, müracaat etmek isteyenler 25-29 Ocak 2021 tarihleri arasında müracaat edebileceklerdir. "Hafızlık Tespit Sınavı Giriş Belgeleri" 1 Mart 2021 tarihi itibarıyla il/ilçe müftülüklerinden alınabilecektir."