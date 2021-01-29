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Gündem Diyanet hafızlık tespit sınavı ne zaman 2021? Ertelenen I. dönem hafızlık tespit sınavı ne zaman?
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Diyanet hafızlık tespit sınavı ne zaman 2021? Ertelenen I. dönem hafızlık tespit sınavı ne zaman?

Ertelenmiş olan Diyanet I. dönem hafızlık tespit sınavı ne zaman yaplacak?? ’Sizin en hayırlısınız Kur’an-ı öğrenen ve öğretendir.’ Diyanet, yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim’i ezberleyip hafız olan Kur’an bülbüllerine yönelik planlanan "2021 Yılı 1. Dönem Hafızlık Tespit Sınavı" için yeni tarih belli oldu. Peki Diyanet hafızlık tespit sınavı ne zaman 2021? 2021 yılı 1. dönem hafızlık tespit sınavı ne zaman yapılacak? hafızlık tespit sınavı nerede yapılacak?

Yeniakit Publisher
2021-01-29 09:38:00 - 2021-01-29 09:39:40
Diyanet hafızlık tespit sınavı ne zaman 2021? Ertelenen I. dönem hafızlık tespit sınavı ne zaman?

Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 2021 Yılı 1. Dönem Hafızlık Tespit Sınavı'nın 8 Mart 2021 tarihinde yapılacağını duyurdu. Tüm dünyada etkisini sürdüren koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında daha önce ertelenen hafızlık tespit sınavına ilişkin 81 il müftülüğüne yazı gönderen Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü, şu ifadelere yer verdi: "Başkanlığımıza bağlı Kur’an kurslarında okuyan veya dışarıdan kendi imkânlarıyla hafızlıklarını tamamlayan öğrenci ve vatandaşlarımıza yönelik 2021 yılı I. Dönem Hafızlık Tespit Sınavı yapılması uygun görülmüş ancak Covid-19 salgını sebebiyle ileri bir tarihe ertelendiği bilinmektedir.

2021 1. dönem hafızlık tespit sınavı ne zaman yapılacak?

Hafızlık tespit sınavı nerede yapılacak? Ertelenmiş olan I. Dönem Hafızlık Tespit Sınavı 8 Mart 2021 tarihinde yapılacaktır. Sınava müracaat eden öğrenci sayısı 10 ve üzeri olan illerde sınav kendi ilinde, müracaat sayısı 9 ve altında olan illerde ise öğrencilerin en yakın ilde sınava girecek şekilde planlaması yapılacaktır.

Önceden sınava müracaat edenlerin müracaatları geçerli olup, müracaat etmek isteyenler 25-29 Ocak 2021 tarihleri arasında müracaat edebileceklerdir. "Hafızlık Tespit Sınavı Giriş Belgeleri" 1 Mart 2021 tarihi itibarıyla il/ilçe müftülüklerinden alınabilecektir."

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